Politie zoekt meer tipgevers om overlast Dauwendaele beter aan te kunnen pakken

Wijkagent Menno Maan heeft Dauwendaele onder zich, maar hij is ook de wijkagent van Arnestein en de Mortiere. Buurtbewoners zeggen dat ze hem weinig zien, maar dat kan niet anders volgens de wijkagent: "Dat krijg ik ook vaak te horen en dat klopt. We moeten beseffen dat de wijkagent niet meer 40 uur per week in de wijk aanwezig is." Andere werkverplichtingen als de noodhulp zorgen dat Maan niet veel in de wijk kan zijn. Hij is wel het aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

Wat weten we van de overlastgevers?

"Het is een hele gevarieerde groep", legt Maan uit. De jongste leden zijn twaalf jaar oud en de oudste leden zijn tussen de 20 en de 30 jaar oud. "Het probleem is dat de oudere leden de jongere dwingen middels chantage om strafbare feiten te plegen. Dat zijn dan strafbare feiten als baldadigheid, vernielingen, mishandelingen maar ook vuurwapenbezit, drugshandel en overvallen. Het zijn niet de minste delicten", aldus de wijkagent.

Het Meanderhof van Middelburg in Dauwendaele ervaart veel overlast van jongeren (foto: Omroep Zeeland)

De wijkagent ziet de situatie de afgelopen anderhalf jaar verslechteren in de wijk. "In het voorjaar hebben we aan de bel getrokken richting onze partners omdat het de verkeerde kant op ging. Dat is de ambtelijke molen in gegaan en dat duurt helaas even. Soms is er een incident als afgelopen week nodig om de bal aan het rollen te krijgen", legt Maan uit. Afgelopen weekend werd een hal van een woning door vuurwerk vernield. Er vielen geen gewonden, maar de schade was groot.

Zoeken naar meer informatie

De politie hoopt dat mensen uit de buurt de overlast meer gaan melden en ook aangifte zullen doen. Er is volgens de wijkagent veel sociaal contact in de wijk, maar informatie bereikt niet altijd de politie. Maan: "Informatie over criminele zaken kunnen bij de politie gedeeld worden. Zo kan er toch wat gedaan worden aan het veiligheidsgevoel van de wijk."

Hoe bereik je de politie? De politie spreekt van een ernstige situatie in de wijk en wil dat buurtbewoners met tips en aangiftes komen. Dat kan via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 1220 7006. Tippen kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000, maar ook bij het Zeeuwse team criminele inlichtingen. Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker van het servicecentrum stelt dan enkele gerichte vragen en helpt de beller dan anoniem verder.

