Negentien verwaarloosde katten uit Walcherse woning gehaald; 'De geur kwam je tegemoet'

De negentien in beslag genomen katten werden verwaarloosd (foto: Dierenwelzijn Walcheren en Wilfred Wilde (LID))

De Stichting Dierenwelzijn Walcheren, die met een dierenambulance over Walcheren rijdt om dieren in nood te redden, meldt op Facebook dat deze inzet de medewerkers niet in de koude kleren gaat zitten. "Als je de woning binnenstapt dan komt als eerste de geur je tegemoet en dan zie je al die verwaarloosde katjes dan doet dat wel iets met je", zegt een van de vrijwilligers van de stichting die bij de inbeslagname aanwezig was. "Het doet iets met je als dierenliefhebber, maar ik denk dat het iedereen iets zou doen, ook als je zelf niets met dieren hebt."

'Ergste gehad'

Dat zulke meldingen erin hakken beaamt ook de districtsinspecteur voor Zeeland van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Wilfred Wilde. "Ik heb veel van dit soort situaties meegemaakt, maar het heeft toch iedere keer weer impact. Iedere keer denk ik weer: nu heb ik de ergste gehad en dan komt je toch nog zo'n zaak als deze tegen."

De dieren zijn naar een geheime opvanglocatie gebracht. "Dat doen we altijd in dit soort gevallen, omdat de oorspronkelijke eigenaar soms als de opvanglocatie bekend is de dieren komt opeisen en dat willen we met deze werkwijze voorkomen."

'Niet straffen, maar hulp bieden'

Het voormalige baasje van de katten krijgt ook hulp aangeboden. "In zaken zoals deze heb je er niets aan om het baasje te straffen, dan moet je juist hulp bieden", zegt Wilde. "Daarom hebben we meerdere instanties ingeschakeld, waaronder de GGD en de gemeente."

Over om welke gemeente het gaat en in welke woonplaats dit gebeurde, wil Wilde niets kwijt, vanwege de privacy van de eigenaar. "Bij het in beslag nemen van dieren doen wij sowieso geen uitspraken die herleidbaar zijn, want mocht je toch tot vervolging willen overgaan dan zegt de rechter dat de eigenaar door alle aandacht al genoeg is gestraft en valt de straf die de rechter oplegt lager uit."

Een liefdevol thuis

Zeker is volgens Wilde dat zowel de dieren als het baasje een beter leven tegemoet gaan. Maar wie een liefdevol thuis wil bieden aan deze katten zal wel nog even wat geduld moeten hebben. "Zodra alle juridische zaken afgerond zijn, verschijnen de dieren op de website van de Dierenbescherming. Daar kun je je dan melden als je een van deze katten wil adopteren. Maar het kan dus nog wel even duren voor het zover is."