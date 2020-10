Bravis Ziekenhuis zegt geplande operaties af om plek te maken voor coronapatiënten

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Het ziekenhuis heeft het over een ingrijpende maatregel, "maar helaas een die echt nodig is". Het ziekenhuis hoopt in december weer alle operaties uit te kunnen voeren. Inwoners van Tholen gaan grotendeels naar Bravis in Bergen op Zoom, dat is voor hen het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Spoedoperaties gaan wel door

Niet alle operaties bij het Bravis Ziekenhuis worden geschrapt in november. Spoedoperaties, oncologische operaties en ingrepen bij kinderen gaan wel door. In het Bravis Ziekenhuis worden op dit moment 47 coronapatiënten verpleegd, zes daarvan liggen op de Intensive Care in Bergen op Zoom.

Eerder deze week werd bekend dat ook de Zeeuwse ziekenhuizen ZorgSaam en Adrz operaties uitstellen om de toenemende zorg aan coronapatiënten aan te kunnen. Ook hier gaat het om minder urgente operaties voor milde klachten. Operaties voor ernstige aandoeningen gaan ook in de ziekenhuizen door, net als de acute zorg.