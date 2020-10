Opnieuw meer dan honderd nieuwe besmettingen met het coronavirus

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuwe besmettingen was het grootst in Tholen, daar kwamen er 25 geregistreerde besmettingen bij. Hulst volgt met zeventien en in Vlissingen kwamen er dertien nieuwe besmettingen bij, op de voet gevolgd door Terneuzen met twaalf nieuwe besmettingen. In Middelburg kwamen er elf besmettingen bij, in Goes en Schouwen-Duiveland waren het er negen.

In Noord-Beveland werden vier nieuwe besmettingen geteld. In Sluis kwamen er twee nieuwe gevallen bij in de cijfers van het RIVM. In Kapelle en Reimerswaal werden drie nieuwe besmettingen genoteerd en bij Borsele en Veere werd één nieuwe besmetting gemeld.

Ziekenhuisopnames

Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames vanwege ernstige coronaklachten geregistreerd. Het gaat om een patiënt uit de gemeente Tholen en een uit de gemeente Vlissingen. Er zijn geen sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd.

Naast de verschillen van dag tot dag is het vaak nuttiger om te kijken naar het aantal nieuwe besmettingen over de afgelopen zeven dagen. Voor Zeeland stond dat aantal begin van deze week op 583 nieuwe registraties in zeven dagen, met de rapportage van vandaag erbij staat het nu op 716.

'Ernstig'

Daarmee zit Zeeland in de afgelopen zeven dagen op bijna 187 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Het risiconiveau van een regio gaat van 'zorgelijk' naar 'ernstig' wanneer er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Daar zit Zeeland nu dus boven.

Om de regionale verschillen in kaart te brengen, geven we het zevendagentotaal in onderstaande grafiek voor vier delen van Zeeland weer. Je ziet dus per dag het totaalaantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Voor drie van de vier regio's geldt dat het zevendagentotaal flink gestegen is de afgelopen dagen, maar in de Bevelanden is er juist sprake van een lichte daling van het zevendagentotaal.