Schilderen en verkleden met Etty Hillesum in gedachten

Basisschool 't Klinket uit Koudekerke was vanochtend als eerste aan de beurt om in de Middelburgse Schouwburg aan de slag te gaan met het project. De scholieren kregen eerst een film te zien over het leven van Etty Hillesum. Daarna gingen ze aan de slag met workshops, maakten ze een schilderij met Etty Hillesum als thema en was er een verkleedpartij.

Andere identiteit

"Het doel van het verkleden is om een andere identiteit aan te nemen," zegt Leo Adriaanse van Kunsteducatie Walcheren die dit project is gestart. "We willen de leerlingen laten zien en mee laten maken dat iets wat misschien voor jou gek is, in een andere cultuur misschien heel normaal is."

Eddy Hillesum (foto: Omroep Zeeland)

In het boek en de brieven van Hillesum komt vooral naar voren dat ze geen haat had tegen de Duitse bezetters. Ze bleef altijd het goede in de mens zien en vooral in het individu.

"Verbeter de wereld en begin bij jezelf zeggen we constant tegen de kinderen," aldus Adriaanse. "We laten ze nadenken over hoe zij tegen anderen aankijken en tegen tolerantie. Daar moeten de opdrachten bij helpen."

Leerlingen konden even in de huid kruipen van iemand anders (foto: Omroep Zeeland)

Voor de leerlingen van 't Klinket uit Koudekerke is de verkleedpartij even wennen. Maar wanneer ze de drempel van gêne zijn overgestapt kleden ze zich om tot popster. Eén jongen heeft zelfs lippenstift opgedaan. "Ik zou dit nooit doen, maar voor deze keer durfde ik het wel aan."

Tot het einde van het schooljaar komen nog 27 andere Walcherse scholen langs voor het project Etty Hillesum.