Zeeuwse basisscholen kunnen corona nog aan

Van Kampen vermoed niet dat de scholen binnenkort moeten sluiten. "In de Europese landen waar een strenge lockdown is zie je toch dat de basisscholen open blijven," zegt van Kampen. "Neem Ierland als voorbeeld. Voor nu is het belangrijk dat er niet teveel leraren uitvallen."

Kinderen thuishouden

Een ander punt van zorg bij CPOZ is dat ouders kinderen soms thuishouden uit angst. "Dan is er geen homogene groep. En dat zien we doorwerken in de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar ook soms in de resultaten", aldus van Kampen.