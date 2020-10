88-jarige broer getraceerd van piloot aangespoelde spitfire

Sydney Cheeseman, de vermoedelijke piloot van de spitfire die neerstortte in 1944 (foto: Daily Mail)

Honderd procent zekerheid dat de aangespoelde brandstoftank afkomstig is van de spitfire van de 21-jarige Sydney Cheeseman is er niet. En dat zal er ook nooit komen, zegt Martien van Dijk van Wings to Victory. Maar de kans is heel groot. De stichting baseert zich daarbij op een database met vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sydney Cheeseman was op weg naar Gilze Rijen om andere geallieerde vliegtuigen te ondersteunen met het bombarderen van het vliegveld daar. Tijdens die vlucht kwam hij in de problemen, loste één van zijn brandstoftanks, maar niet veel later stortte hij alsnog neer.

Enige familielid

De Daily Mail heeft de broer van Sydney Cheeseman weten te vinden. Dat is het enige nog levende familielid. John Cheeseman is 88 jaar en woont in een verzorgingshuis in Kent. Hij was 8 of 9 jaar oud toen zijn broer verdween.

John Cheeseman (88), de broer van de omgekomen spitfire-piloot (foto: Daily Mail)

Hij heeft nog enkele herinneringen aan die tijd. Zo vertelt hij aan de Daily Mail dat hun moeder niet wilde dat zijn broer bij de luchtmacht ging. En dat de familie geschokt was toen bleek dat hij vermist was. Over zijn broer weet hij nog dat hij hem altijd meenam op zijn fiets.

Nu, 76 jaar later, lijkt er eindelijk duidelijkheid te zijn over wat er met zijn broer is gebeurd. Een opluchting voor de 88-jarige Cheeseman.

