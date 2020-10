'Als trainer moet je creatief zijn in deze tijden'

"Je moet creatief zijn", zegt trainer Leonhart. "Zolang de oefeningen geen herhalingen zijn en je probeert nieuwe dingen uit te vinden dan denk ik dat het nog wel leuk blijft." Heel veel oefeningen kunnen als voetballer namelijk niet meer als je altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Oefenvormen met de lichtgevende pionnen zijn voor veel Zeeuwse voetballers nieuw en dus interessant. "Het is even wennen", zegt spits Arjen Versluijs. "Maar als je weet hoe het werkt is het wel heel leuk. En als het misgaat is het ook niet erg want dan kan je elkaar nog eens goed uitlachen."

Opletten, reageren en uitvoeren

Volgens Leonhart en Versluijs kan je met dit systeem oneindig veel oefeningen bedenken. Versluijs: "Partijtjes, conditionele training, passen en trappen." Tijdens de oefeningen kan het speelveld op ieder moment veranderen. Als voetballer moet je dus opletten, reageren en uitvoeren. "Ik heb een hele slimme groep", zegt Leonhart. "Die jongens vinden het leuk en bedenken soms ook zelf oefeningen."

Dit zijn de lichtgevende pionnetjes waar de spelers van Oostburg mee trainen (foto: Omroep Zeeland)

Bij Oostburg blijven ze de komende weken trainen zolang het mag. Leonhart benadrukt dat het sociaal ook erg belangrijk is voor zijn jongens om twee keer in de week samen te komen. "In mijn spelersgroep zitten veel studenten die in Noord-Brabant studeren. Als we elkaar kunnen blijven zien op een verantwoorde wijze dan moeten we dan doen."

Versluijs is blij dat de trainingen bij zijn club doorgaan. "Ik zit in de horeca en dat ligt ook stil en daarom heb ik weinig te doen. Je voetbalt omdat je dat leuk vindt en als dat ook nog eens stilligt dan heb je helemaal niks meer te doen. Het is fijn om op een aangepaste manier toch twee keer in de week op veld te kunnen staan."