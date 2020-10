Hoofdredacteur PZC vertrekt: 'Ik ga eerst mijn telefoon eens een jaar uitzetten'

Kroon vertrekt in een tijd dat journalistiek volgens hem belangrijker is dan ooit, doelend op de corona-uitbraak en het wantrouwen van sommige mensen ten opzichte van de overheid. Toch vindt hij het na 40 jaar in de journalistiek welletjes geweest. "Ik ga eerst mijn telefoon eens een jaar uitzetten", grapt hij.

Arduin en Veiligheidsregio

Terugdenkend aan de afgelopen veertig jaar schieten hem een aantal Zeeuwse nieuwsverhalen te binnen. "Wat je het meest bijstaat, zijn natuurlijk verhalen uit het recente verleden. Zo hadden we verhalen over Arduin, dat begon met slecht patiëntenvervoer en eindigde met het opstappen van de directeur." Ook noemt Kroon de reportages in de PZC over de spanningen rond de toenmalige directeur van de Veiligheidsregio Zeeland Gerrie Ruijs, wat ook het gevolg had dat Ruijs moest opstappen."

Pedo

Het verhaal dat hem in al die jaren het meest heeft aangegrepen, is het verhaal van een jonge pedoseksuele man uit Zeeland, die in de krant vertelde wat zijn geaardheid betekent voor zijn leven en zijn positie in de maatschappij. "Dat iemand dat persoonlijke verhaal tegen je wil vertellen, betekent dat iemand blijkbaar heel veel vertrouwen had in onze journalist."

Arie Leen Kroon (r) vertrekt als hoofdredacteur bij PZC (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen decennia heeft de PZC een aanzienlijk aantal abonnees verloren en is ook de redactie flink ingekrompen. Ook zit de PZC inmiddels in hetzelfde DPG-mediaconcern als het Algemeen Dagblad (AD), dat landelijk en internationaal levert aan de PZC.

Digitaal

Kroon is niet bang dat de PZC uiteindelijk verloren gaat. "Niet zolang mensen willen betalen voor een goede nieuwsvoorziening. Maar je ziet nu inderdaad wel een verschuiving. Zo zijn er mensen die doordeweeks een digitaal abonnement hebben en willen alleen zaterdag een papieren krant." Ook ziet de vertrekkend hoofdredacteur dat steeds meer jonge mensen in de leeftijdscategorie 13 tot 24 jaar gebruik maakt van de website van de PZC om op de hoogte te blijven van het Zeeuwse nieuws. "Een goed teken!"