Van de Ven ziet WK-droom opnieuw uiteenspatten na zenuwslopende ontknoping

(foto: Gino Maes)

Helemaal aan het begin van de eerste manche bij de GP in het Italiaanse Trentino ging het al mis. Bij de start viel Van de Ven en moest ze vanaf de laatste plek aan een inhaalslag beginnen om terug te keren naar de voorste gelederen. Bij de val was ook Courtney Duncan, de nummer twee van het algemeen klassement, betrokken. Larissa Papenmeier, de nummer drie in de tussenstand, glipte er tussendoor en kon de kop pakken.

Van de Ven haalde veel coureurs in, maar kwam uiteindelijk niet verder dan plek vijf. Duncan ging als een straaljager op het Italiaanse parcours en haalde zelfs Papenmeier nog in, die twee rondes voor het einde ten val kwam. Daardoor nam Duncan voorafgaand aan de laatste manche van het seizoen de leiding over van Van de Ven.

Tweede manche

Met vijf punten achterstand op de Nieuw-Zeelandse had Van de Ven in de tweede manche wel een goede start. Ze reed de hele wedstrijd aan kop en gaf die positie ook niet meer weg. Duncan reed lang op de tweede plek, maar werd ingehaald door Kiara Fontanesi. Duncan eindigde daardoor als derde.

Toch was de winst van Van de Ven in die tweede manche niet genoeg. In de eindstand eindigden Van de Ven als Duncan beiden op 207 punten. Omdat Duncan meer zeges (3) dit seizoen in de Grand Prixs haalde, is zij net als vorig jaar wereldkampioen. Vorig jaar was zij ook de beste.