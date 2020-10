Zondag in ZeeDoc: de docufilm Soldaat zonder wapen

Interieur kerk Arnemuiden (foto: oz)

Het verhaal speelt zich af tijdens de Slag om de Schelde in 1944. Zeeuws-Vlaanderen is compleet vernietigd, Walcheren staat onder water, vele soldaten sneuvelen of raken gewond en honderden burgers zijn ontheemd.

Door het oorlogsverhaal van toen naar het heden te trekken en door de nagespeelde scenes wordt de vernietigende kracht van de oorlog des te beter voelbaar. Historicus Hans Sakkers, co-auteur van het boek De slag om de Schelde, legt in de documentaire uit waar de Slag om de Schelde om draaide.

[https://youtu.be/psJT0MEUPSs]

Soldaat zonder Wapen is een documentaire en een film ineen. Interviews met ooggetuigen van toen en van nu worden afgewisseld met nagespeelde scenes.

De documentaire gaat over artsen, verpleegkundigen en EHBO-groepen die tijdens de oorlogsjaren bijzondere heldendaden verrichtten en vele mensenlevens redden. De artsen en verpleegkundigen vertellen over hun recente ervaringen in oorlogsgebied waarmee de verschrikkingen van toen en nu voelbaar worden.

150 figuranten

Aan de documentaire werkten bijna 150 figuranten mee. Het kerkje van Ritthem werd ingericht als ziekenzaal, waar zowel geopereerd als verpleegd werd. Een aantal cruciale verhalen van de militaire artsen werd in een levensecht decor nagespeeld.

Docufilm

Maker Klaas van de Ketterij vertelt: "Het is een docufilm, we hebben er onderling wel over gediscussieerd hoe we dit zouden noemen. We wilden de verhalen van verpleegsters en artsen laten zien. Er kwamen enkele verhalen bij en die hebben we door de ogen van ooggetuigen willen vertellen. Het was niet makkelijk om deze mensen te vinden. We spraken ooggetuigen die niet eerder publiekelijk hun verhaal hadden verteld, dat is goed gelukt."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Klaas van de Ketterij:

Het was een hele zoektocht om ooggetuigen te vinden