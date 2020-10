Ronkende, oude motoren roepen herinneringen op bij vrijwilligers Industrieel Museum

Vrijwilliger Marcel van Campen uit buurtschap Paal is elke maandag aanwezig in het museum. Samen met andere vrijwilligers onderhoudt hij de machines. Speciaal voor het opstarten van de drie oude motoren is hij vandaag ook naar Sas van Gent afgereisd.

Hij is oud-machinist en vindt de motoren prachtig. "Het is vooral leuk om met de andere mannen te sleutelen aan de motoren. Het is een fijne hobby en ik heb er vroeger altijd mee gewerkt. Dus het haalt ook mooie herinneringen boven."

De drie motoren waar het vandaag om gaat komen van oude schepen. Zoals de 1 cilinder Kromhout T1 uit 1922. Bijna honderd jaar oud. Van Campen: "Zoiets moois zie je tegenwoordig toch niet meer! De motor moet worden warm gestookt met een brander voordat hij kan worden gestart."

Vrijwilligers laten zien hoe de oude motoren moeten worden gestart (foto: Omroep Zeeland)

De vrijwilliger demonstreert het starten van de motoren voor bezoekers van het museum. Dit jaar zijn het er minder dan normaal. Het museum plant namelijk de 'open motorendag' altijd op de tolvrije zaterdag in oktober. Maar die ging vanwege corona vandaag niet door.

Geen tolvrije zaterdag

Gids en bestuurslid Joop van Egmond baalt ervan: "Eerst dacht ik, wat belachelijk, maar ik snap het wel dat ze vanwege corona niet zoveel verplaatsingen willen hebben. Maar voor ons is het wel erg jammer. Normaal ontvangen we zo'n 60 bezoekers op deze dag, nu hadden we slechts 21 reserveringen."

Vanwege corona moet er worden gereserveerd bij het museum. Ook zijn er speciale wandelroutes en zijn mondkapjes verplicht. "Maar een voordeel van ons museum is dat er veel ruimte is. Bezoekers hoeven dus nergens bang voor te zijn, want er kan voldoende afstand worden bewaard", aldus Van Egmond.

Volgens de vrijwilligers werken de motoren overigens nog prima. Er is alleen een klein beetje onderhoud nodig, aldus Van Campen. "Hoor je die tik? Dat is niet helemaal normaal. Maar daar kunnen we dan mooi weer aan sleutelen."