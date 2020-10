Griezelend door de carwash: toch Halloween vieren en tegelijkertijd een schone auto

Klanten hadden wel zin om te griezelen, na een middagje werken had Baas al meer dan tweehonderd auto's gewassen. Zo ook de auto van de vader van de zevenjarige Olivia. Maar de jonge bijrijder was niet echt onder de indruk: "Het was niet echt spannend, maar wel leuk!"

Snoep en een schone auto

Het ritje door de wasstraat leverde haar een snoepje op en haar vader een schone auto. Verder gaan ze Halloween niet vieren. Veel alternatieven zijn er namelijk niet, want verschillende evenementen zijn afgelast vanwege corona.

Daarom vond Vincent Baas het leuk om juist wel iets te doen aan het griezelfeest. "We zagen bij de eerste lockdown dat mensen de carwash als een uitje zagen. Daar wilde we op inspelen. Het is volledig coronaproof. Ze blijven in de auto zitten, maar hebben wel iets te doen. Zeker nu er zo weinig te beleven valt in de buurt."

Een evenement wil Baas het niet noemen, want die mogen niet worden gehouden. Vandaar ook dat de wasstraat alleen overdag open was.