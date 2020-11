Commerciële teststraat in Geersdijk, uitslag binnen 15 minuten

De sneltest die gebruikt gaat worden in de coronasnelteststraat (foto: ANP)

De coronateststraat komt bij Landgoed Rijckholt in Geersdijk. Er wordt bij het testen gebruik gemaakt van een sneltest van farmaciebedrijf Abbott of Roche, laat het bedrijf weten. Het is een test met een neusswap. De uitslag is er binnen een kwartier en je moet vooraf reserveren. Een test kost 99 euro, exclusief btw.

Er zijn al negen van dit soort teststraten in Nederland. Deze week komen er vier bij, waaronder die in Geersdijk.

Teststraat in 's-Gravenpolder

In 's-Gravenpolder staat vanaf morgen ook een tijdelijke teststraat. Patiënten van huisartsenpraktijk Zorg op Zak kunnen terecht in een tent op het terrein van Traas Ongediertebestrijding. Daar is voor gekozen vanwege de verbouwing van de huisartsenpraktijk in 's-Gravenpolder.

Testen daar kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en alleen op afspraak via de doktersassistenten. Het gaat om een drive-in teststraat, waar mensen zittend in de auto getest worden.