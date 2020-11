Doorzichtige mondkapjes geven ondernemers weer een glimlach terug

Het verkopen van de mondkapjes is uit nood geboren. Waverijn werkt in de evenementensector en die ligt volledig plat. "Daarom zijn we gaan bedenken wat we dan zouden kunnen doen. Snel schakelen is wel iets wat bij ons past, dus we kwamen al snel bij mondkapjes uit. Omdat we er snel bij waren kunnen we nu ook snel leveren en vliegen ze de deur uit."

Het gezicht blijft zichtbaar

De mondkapjes zijn vooral populair bij winkeliers en kappers, omdat het gezicht beter zichtbaar is en dat socialer overkomt volgens Waverijn. "Je hebt ook wat meer lucht, omdat het niet zo strak zit en mensen zien je lach tenminste, dus het maakt het dragen van een mondkapje iets fijner. We merken nu ook dat er vraag komt naar wat variatie, dus we hebben ze nu ook in verschillende kleuren besteld."

Positieve reacties

Kapper Jeroen van Gastel van Charlie Hair in Goes gebruikt de sociale mondkapjes nu een paar weken en is er blij mee. "Ze dekken goed de mond af, ze zitten comfortabel en we krijgen er veel positieve reacties op. Klanten kunnen zo toch meer van je gezicht zien, dus het komt wat sympathieker over."

Het doorzichtige mondkapje (foto: Socialprotect.nl)

Een deel van de kapsalon is speciaal ingericht voor kinderen en op hen heeft het mondkapje ook effect volgens Van Gastel. "In het begin hebben we een paar dagen een standaard mondkapje gebruikt, maar we merkten dat kinderen daar bang van werden. Ze vonden het eng en dat is bij dit ding veel minder het geval. Ze zien het vaak na een paar minuten al niet meer."

Nu ook naar het buitenland kijken

Vijftig grote dozen met duizend doorzichtige plastic mondkapjes per doos werden een paar weken geleden afgeleverd in Goes. Inmiddels is de tweede lading van vijftigduizend ook afgeleverd. Robert Waverijn heeft het er druk mee: "Vanaf dag één is het gaan lopen. Klanten weten ons goed te vinden via de sociale media. We richten ons nu ook op België en Duitsland, dus we hebben bijna honderd miljoen potentiële klanten."