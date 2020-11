Biljarter Joey de Kok traint door, misschien wel voor niets

In principe staat er op 25 november een prestigieus toernooi in zijn agenda. De Kok mag het dan opnemen tegen wereldtoppers. Het is een uitnodiging die hij zelf verdiend heeft. Voor de coronabreak liet Joey de Kok zijn goede vorm zien op de Grand Prix van Rosmalen. ''Ik ben daar derde van Nederland geworden. Mijn beste prestatie tot nu toe.''

Motivatie

De Kok kreeg vervolgens een uitnodiging voor de Driebanden Challenge. Die staat gepland op 25 november en ook al is het niet zeker dat het toernooi doorgaat, hij blijft trainen. maar dat valt niet altijd mee. ''Je moet wel de motivatie blijven opbrengen om elke keer alleen maar te trainen terwijl je weet dat je misschien wel een wedstrijd hebt, of misschien ook niet. Mijn motivatie is voor het toernooi in november. Ik hoop dat het doorgaat, maar ik ben er in ieder geval heel goed voor aan het trainen.''

Biljarter Joey de Kok hoeft de deur niet uit om te trainen (foto: Omroep Zeeland)

Mogelijk verschuift het toernooi naar december. Ook als dat zo is, moet Joey de Kok blijven trainen. ''Bij biljarten is dat voor de vastigheid. Het is niet zo dat als ik een week niet train dat ik het niet meer kan, maar voor de vastigheid is het wel handig om te blijven trainen.'' Dus toernooi in november of december of helemaal niet, Joey de Kok is de komende tijd veel te vinden in de biljartzaal bij hem thuis.