Van de Ven: 'Ik weet nog niet hoe ik dit moet gaan verteren'

Het ging meteen al mis bij de start van de eerste manche van de slotrace om het wereldkampioenschap. Van de Ven kwam net na het vertrek ten val. "Ik kwam in aanraking met Duncan en daardoor verloor ik al wat balans en bij het ingaan van de eerste bocht had ik nog teveel snelheid en klapte ik op een andere dame", legt Van de Ven uit. Het voorwiel van haar motor kwam vast te zitten in een andere motor. "Voordat ik weer aan het rijden was duurde lang."

Enorme inhaalslag

Vanaf de allerlaatste plek moest Van de Ven beginnen aan een enorme inhaalslag. Ze kwam uiteindelijk tot de vijfde plek. Duncan werd eerste en nam de leiding over in het klassement, waardoor het voorafgaand aan de tweede en laatste manche al een heel moeilijk verhaal werd. "Er is zo'n groot verschil tussen de meiden onderling en niemand kan aan de eerste vier meiden tippen. Dan weet je dat het bijna onmogelijk is, omdat Duncan niet snel buiten de top-drie eindigt."

In de tweede manche doet Van de Ven alles perfect. Ze wint, maar Duncan wordt derde en dus is er opnieuw geen wereldtitel voor de Vlissingse. In de afgelopen acht seizoenen eindigde Van de Ven telkens in de top-vijf, maar alleen plek één ontbreekt nog op haar palmares. "Ik weet nog niet hoe ik dit moet gaan verteren. Ik voel me echt dramatisch."

Nancy van de Ven legt uit hoe het misging in Trentino

Archiefbeeld: Nancy van de Ven (foto: Orange Pictures)

Vlak voor het beslissende weekend werd bekend dat het contract van Van de Ven bij het Italiaanse Ghidinelli Racing Team niet werd verlengd. Vanwege de coronacrisis is het voor de Italianen niet mogelijk om dat te doen. "Natuurlijk ga ik volgend jaar weer meedoen, maar hoe we het dan gaan doen wordt binnenkort bekend."