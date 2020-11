Klokken luiden op 26 plekken, nieuwe traditie in West-Zeeuws-Vlaanderen is geboren

Voor Arno Boidin van de stichting Comité 4 mei Oostburg blijft herdenken belangrijk. "Vrijheid is niet zomaar iets vanzelfsprekends. Daar zal je altijd aan moeten blijven werken." Vorig jaar werden de klokken voor het eerst massaal geluid in de regio. Toen omdat 75 jaar vrijheid werd gevierd. Dit jaar riep Boidin opnieuw op om de klokken te laten luiden op 1 november. "We zouden graag zien dat dit jaarlijks gebeurt en dat het een traditie blijft."

Meer besef

Volgens Boidin deden alle voormalige gemeentes van West-Zeeuws-Vlaanderen mee. Ook Biervliet, dat eigenlijk onder de gemeente Terneuzen valt. "Ik denk dat het besef van herdenken de laatste jaren steeds meer op de voorgrond is gekomen. Misschien ook wel door de nare situaties in de wereld."

In Oostburg was een kleine bijeenkomst om de bevrijding van 76 jaar geleden te herdenken (foto: Omroep Zeeland)

Om aandacht voor de vrijheid te vragen, was ook burgemeester Marga Vermue van de partij om een bloemenkrans bij het oorlogsmonument in Oostburg te leggen. "Dat we dit blijven doen is ontzettend belangrijk. Ook voor de volgende generaties om te koesteren dat we die vrijheid behouden."

Westkapelle en Kamperland

Ook op andere plekken werd stilgestaan bij de bevrijding door de Canadezen op 1 november. Zo werden ook in Westkapelle en Kamperland bloemenkransen neergelegd.

Ook de herdenking in Westkapelle was sober vanwege corona (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Loes Meeuwisse legde een bloemenkrans bij het monument voor oorlogsslachtoffers in Kamperland. "Het is belangrijk om de slachtoffers te herdenken die hun leven in de waagschaal hebben gesteld om ons de vrijheid te geven", aldus de burgemeester.

Burgemeester Loes Meeuwisse legt een bloemenkrans bij het Kamperlandse monument voor oorlogsslachtoffers (foto: Gemeente Noord-Beveland)

Diverse evenementen rondom de bevrijding gaan dit jaar niet door. Bijvoorbeeld de Canadese Bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke die op 8 november zou plaatsvinden. Normaal doen daar duizenden wandelaars aan mee. Ondanks dat het evenement is gecanceld, liep een aantal mensen de mars vandaag op eigen houtje.