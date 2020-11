Goedemorgen! Week van de waarheid en sociale mondkapjes

Vanavond komen de 25 voorzitter van de Veiligheidsraden weer bijeen om te praten over extra coronamaatregelen die het kabinet mogelijk wel instellen. Namens de Veiligheidsregio Zeeland schuift Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, aan.

Mark Rutte die zondag aankomt bij het Catshuis voor overleg over extra coronamaatregelen (foto: ANP)

Morgenavond geven minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weer een nieuwe persconferentie. De verwachting is dat het kabinet dan nieuwe maatregelen aankondigt. Zo zouden onder andere musea, bioscopen en theaters twee weken dicht moeten. Ook het maximumaantal mensen dat samenkomt op straat zou worden verlaagd van vier naar twee.

Sociale mondkapjes

Een afzetmarkt van bijna 100 miljoen mensen. Dat is waar de ondernemers van socialprotect.nl in Goes aan dachten toen ze besloten 'sociale mondkapjes' te gaan verkopen. De eerste 50.000 zijn al de deur uit en de verwachting is dat de interesse voor de doorzichtige mondkapjes alleen maar toe zal nemen.

Lieven Middelhoek behandelt een patiënt (foto: Omroep Zeeland)

Van dagenlang thuiswerken aan de keukentafel kun je klachten krijgen in je rug, nek of schouders. Fysiotherapeuten en osteopaten zien dat ook terug in hun praktijk. En bij een aantal osteopaten in Zeeland is er nog iets opvallends aan de hand: een deel van de nieuwe patiënten stelt de behandeling uit. Osteopaat Lieven Middelhoek: "Het gaat dan vooral om ouderen en mensen die iemand in de familie hebben met gezondheidsklachten."

Een chagrijnige meeuw die last heeft van de wind (foto: Henk Zwemer)

Het weer:

Een onstuimige dag. De zuidwestenwind is stormachtig met zware windstoten. Het wordt warm voor de tijd van het jaar: de maximumtemperatuur ligt rond de negentien graden. Vanochtend krijgen we buien, maar vanmiddag wordt het droog en komt er zelfs wat ruimte voor de zon.