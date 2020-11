Deel van de Zeeuwen stelt behandeling bij osteopaat uit, terwijl klachten toenemen

In de praktijk van Middelhoek komen er normaal gesproken zo'n dertien nieuwe patiënten bij per week, dat is sinds begin oktober gedaald naar zo'n drie per week. "We zien sinds de nieuwe maatregelen echt een dip. Volgens mij zijn mensen angstig, bang om besmet te raken, of ze denken -terecht- aan de kwetsbare gezondheid van een familielid. Maar wij doen er echt alles aan om te voorkomen dat mensen hier in de praktijk het coronavirus oplopen!" Zo worden er mondkapjes gedragen wanneer mensen zich door het pand bewegen en wanneer patiënten binnen de anderhalve meter worden behandeld.

Gaten in de roosters

Lieven Middelhoek is niet de enige osteopaat in Zeeland die met het probleem kampt. Na een belronde langs de verschillende behandelaars, blijkt een aantal, zeker rond Middelburg en Vlissingen, terug te zien dat ouderen en mensen die gezondheidsproblemen hebben (of een familielid dat daarmee te maken heeft), een nieuwe behandeling pas over een paar maanden inplannen. Waar ze wel allemaal last van hebben? Afzeggingen. Met gaten in de roosters tot gevolg.

Lieven Middelhoek behandelt een patiënt (foto: Omroep Zeeland)

Aan patiënten die klachten hebben, wachten op een testuitslag of die positief zijn getest, wordt gevraagd de behandeling af te zeggen. En dat doen ze massaal. "Het is een hele logistieke operatie geworden", aldus een medewerker van een osteopaat in Middelburg. Ook Lieven Middelhoek herkent dit. "Van de week belden er zoveel mensen af, toen zat mijn werkdag erop om drie uur 's middags. Maar andere dagen is het wel gewoon druk, met een volle agenda. En het is natuurlijk alleen maar fijn dat mensen bij klachten de afspraak afzeggen!"

Geen wachtlijst meer

Al die afzeggingen hebben ook één groot voordeel. Middelhoek: "Normaal gesproken moeten mensen op een wachtlijst bij het maken van een nieuwe afspraak, maar nu kunnen ze direct terecht." Ook wil de osteopaat nog maar eens benadrukken dat mensen ook vooral niet te lang moeten blijven doorlopen met klachten. "Wat nu met een paar behandelingen over kan zijn, kan veranderen in zware klachten, waar veel meer behandelingen voor nodig zijn."