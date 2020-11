Oosterscheldekering levert weer stroom uit eb en vloed

De centrale, die bestaat uit vijf turbines, werd in 2015 in gebruik genomen en is de grootste centrale in zijn soort ter wereld. De turbines leveren totaal 1,25 megawatt aan stroom, goed om zo'n duizend huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het lukte Tocardo tot twee keer toe niet om het hoofd boven water te houden en vorig jaar stopten de turbines met draaien.

Drie maal is scheepsrecht

Onder leiding van directeur Andries van Unen wist het bedrijf twee investeerders uit het Verenigd Koninkrijk te interesseren voor de centrale. "QED Naval en Hydrowing zien het belang van de plek waar onze turbines onder zware omstandigheden aan het werk zijn", zegt Van Unen, "En bovendien hebben ze zo een vaste voet aan Europese wal na de Brexit." De betrouwbaarheid van de turbines werd volgens Van Unen bewezen toen ze na een jaar stilstand gelijk weer aansprongen.

Elektriciteitscentrale Tocardo in de Oosterscheldekering (foto: omroep zeeland)

Van Unen geeft aan dat de centrale, zoals die nu functioneert, niet rendabel is: "Om getijdenenergie beter te laten renderen moeten er veel meer turbines gemaakt en in gebruik genomen worden. Daarmee gaat de kostprijs voor zowel de machines zelf als voor de stroom die ze opwekken omlaag en wordt het interessant." De ambitie van Tocardo en vier Zeeuwse bedrijven om meerdere stroomgaten te vullen met turbines werd geblokkeerd omdat Rijkswaterstaat de veiligheid van de kering in gevaar ziet komen door deze plannen.

Hoop op gebruik van meer stroomgaten

Tocardo hoopt dat er in de toekomst toch ruimte komt om meer stroomgaten in gebruik te nemen. Maar tot het zover is, zal de centrale meer een functie als etalagekast vervullen. Zo leidde Van Unen vorige maand nog een delegatie uit Indonesië rond. Daarnaast kan er volop geëxperimenteerd worden om de turbines efficiënter te maken.

Turbine van Tocardo in de Oosterscheldekering (foto: omroep zeeland)

Door de plek in de Oosterscheldekering zit Tocardo op de eerste rang wanneer de plannen om in de Brouwersdam getijdenturbines te hangen vorm krijgen. Om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te verbeteren is het bedoeling om een grotere doorlaat in de Brouwersdam te maken. "Daar liggen kansen om misschien wel 30 megawatt aan stroom te gaan opwekken", denkt Van Unen, die daar graag aan mee zou willen werken.

'Kwestie van tijd'

Hoewel de ontwikkeling van de provincie als voorloper op het gebied van getijdenenergie tot nu toe niet storm loopt, denkt Van Unen dat dit op termijn gaat veranderen: "Kijk hoe lang het heeft geduurd voordat we windenergie op zee omarmden. Nu stappen investeerders en banken graag in zulke windparken. Ik denk dat hetzelfde met getijdenenergie gaat gebeuren. Dat is een kwestie van tijd."

