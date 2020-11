Gaat de droom van wielrenner Brian van Goethem door of moet hij toch wakker worden?

Zijn hart zegt (lees: schreeuwt) 'wielrennen' maar de realist in Van Goethem weet dat die kans klein is. De coronacrisis heeft al harde klappen uitgedeeld in de wielersport. Twee ploegen zijn verdwenen en die renners zijn allemaal concurrenten voor de Terneuzenaar. Een góed contract, lijkt een illusie. "Door het overschot aan renners is het zo dat de prijzen dusdanig gekelderd zijn dat je je moet afvragen of het het nog waard is om wielrenner te blijven."

Agent

Brian van Goethem heeft een agent die probeert een nieuw contract voor hem af te sluiten. "Ik heb aangegeven dat ik pas iets wil horen als er een ploeg concreet is. Zodat ik geen valse hoop krijg."

Brian van Goethem stopt mogelijk met wielrennen (foto: Omroep Zeeland)

In de tussentijd denkt Van Goethem na over hoe zijn maatschappelijke carrière er uit zou kunnen zien. Hij heeft een bachelor in engineering. "Met daarbij de specialisatie energie-en procestechnologie. Dat is een sector waar zeker in Zeeland wel werk in te vinden is."

Ervaring

Er zitten wat jaartjes tussen zijn opleiding en nu, maar de vraag is of dat een probleem is bij het vinden van een baan. Of zo'n topsportcarrière niet juist een enorme plus is voor het andere werk? "Die ervaring die ik vanuit een internationaal opererende wielerploeg meeneem, de ambitie en het doorzettingsvermogen zijn belangrijk in het bedrijfsleven."

Brian van Goethem gaat de komende weken nadenken over zijn toekomst (foto: Omroep Zeeland)

De keuze tussen wielrennen en een nieuwe carrière is een lastige. "Het is de droom die ik altijd geleefd heb. Ik ben op mijn achtste begonnen met wielrennen, op mijn 24ste profrenner geworden. Uiteindelijk leef je dan die droom maar er komt ook een keer een eind aan en dan word je wakker." Of het nu tijd is om wakker te worden, vindt Brian van Goethem moeilijk in te schatten. ''Het is even het kantelpunt maar ik ben ook wel realistisch genoeg om te weten dat het 'wakker worden' heel erg nabij is.''