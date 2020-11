Warmterecord: het was nooit eerder zo warm op 2 november

Thermometer (foto: rechtenvrij)

Het meest veelzeggend is de meting in Vlissingen, omdat daar de temperaturen al langer worden bijgehouden. Bij het Vlissingse meetstation werd een temperatuur van 17,7 graden vastgelegd. Het oude Vlissingse warmterecord voor 2 november stamt van 2005, met een maximumtemperatuur van 16,3 graden.

Record al om middernacht verbroken

Dat oude dagrecord werd al om middernacht verbroken. Toen was het namelijk al 16,6 graden. En daarna liep de temperatuur verder op, tot het maximum van 17,7 werd bereikt.

Ranglijst van warmterecords voor 2 november in Vlissingen

Positie Jaartal Temperatuur 1 2020 17,7 2 2005 16,3 3 2014 16,0 4 1943 15,8 5 1984 15,4

Ook de weerstations van Wilhelminadorp en Westdorpe hebben dagrecords geregistreerd: 18,5 graden in Wilhelminadorp en 18,7 graden in Westdorpe. Maar volgens weerman John Havinga zegt dat minder dan de meting in Vlissingen. "Deze weerstations zijn namelijk een stuk jonger."

De temperatuurmetingen worden in Vlissingen al sinds 1906 iedere dag vastgelegd. Het weerstation in Westdorpe werd in 1991 in gebruik genomen. Bij het meetstation in Wilhelminadorp begonnen de metingen in 1989, maar daar zit er een gat in de metingen. Van 2014 tot de zomer van 2017 was dat meetstation namelijk buiten gebruik.

Maandrecord

Landelijk is er niet alleen sprake van een warmterecord voor deze datum, 2 november, ook het maandrecord voor november is verbroken. Om 11:40 uur steeg de temperatuur bij het hoofdstation in De Bilt naar 19,1 graden. De warmste novemberdag was tot nu toe 6 november 2018. Het werd toen 19,0 graden in De Bilt.

Voor Zeeland is er geen sprake van een maandrecord. De hoogste maximumtemperatuur werd op 7 november 2015 behaald in Vlissingen: 18,3 graden. De temperatuur van vandaag komt op de derde plaats. Op de tweede plaats staat het record van 17,9 graden, van 1 november 2014.

'Veelzeggend'

Geen Zeeuws maandrecord dus, maar volgens Havinga is het wel extreem zacht voor de tijd van het jaar. "Een maandrecord zegt meer dan een dagrecord en aangezien we vandaag met de temperatuur dus in de top 3 terecht zijn gekomen van de maandrecords is veelzeggend."