Man die gezondheidscentrum Vlissingen binnenreed, zit zeker tot januari vast

De ravage bij het gezondheidscentrum aan de Hermesweg in Vlissingen. (foto: HV Zeeland)

De advocaat van de 23-jarige man verzocht vandaag de rechtbank om de verdachte voorwaardelijk vrij te laten, tot de rechtbank de zaak van het auto-ongeluk behandelt. De man zit momenteel vast voor een eerdere overtreding. "Ik heb veel zware jaren achter de rug. Ik hoop dat ik voor nu vrijkom. Dit zou de eerste kerst in jaren zijn die ik met mijn familie kan vieren", vertelde de verdachte verdrietig tegen de rechter. Maar tevergeefs.

Verdachte zat al vast door schending voorwaarden

De verdachte werd in 2018 veroordeeld tot celstraf voor een ander strafbaar feit en kwam in februari dit jaar vrij. Maar, daar zaten wel wat voorwaarden aan: één daarvan was 'je niet schuldig maken aan een strafbaar feit' en een andere voorwaarde was: 'geen drugsgebruik'. Omdat de man in september deze voorwaarden schond bij het gezondheidscentrum in Vlissingen, kwam hij opnieuw vast te zitten.

Het ongeluk

Op het moment van het ongeluk zaten er drie personen in de auto die bij het pand aan de Hermesweg in Vlissingen naar binnen reed. Een 21-jarige man uit Vlissingen raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De bestuurder van de auto, de 23-jarige man uit Spijkenisse en de andere passagier hadden niks.

De autobestuurder uit Spijkenisse wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, die dus pas in januari in de rechtbank worden behandeld. Hem wordt ten laste gelegd dat hij als verkeersdeelnemer onder invloed een ongeval met letsel heeft veroorzaakt, dat hij onder invloed heeft gereden, dat hij heeft gereden zonder rijbewijs en dat hij in het bezit was van cocaïne.

De verdachte moet op 15 januari opnieuw voorkomen.

Lees ook: