Grote stijging van aantal Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen

Coronapatiënt in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Zorgsaam)

De Zeeuwse ziekenhuizen hebben in totaal 55 coronapatiënten opgenomen. Dertig van hen komen uit Zeeland. Het is voor het eerst dat de twee ziekenhuizen nu meer Zeeuwse patiënten hebben opgenomen dan patiënten uit andere regio's. De afgelopen weken waren patiënten uit de regio Rotterdam in de meerderheid.

Adrz

In ziekenhuis Adrz in Goes worden nu negentien Zeeuwse patiënten behandeld, negen meer dan vorige week. Het ziekenhuis heeft zestien patiënten uit Zuid-Holland en Brabant opgenomen. Er zijn de afgelopen dagen twee patiënten overleden.

ZorgSaam

Ook in Terneuzen is het aantal Zeeuwse patiënten verdubbeld. In Terneuzen liggen nu elf patiënten uit onze regio op de corona-afdelingen. In totaal liggen er nu twintig coronapatiënten in ziekenhuis ZorgSaam. Elf uit Zeeland en negen uit Zuid-Holland.

Intensive care

In de Zeeuwse ziekenhuizen worden momenteel vijftien mensen behandeld op de intensive care. Dat is één patiënt meer dan vorige week. Negen op de ic op Goes, vijf in Terneuzen.

Bravis

In ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom zijn twee coronapatiënten uit Tholen opgenomen. Daarmee komt het aantal Zeeuwse ziekenhuispatiënten in totaal op 32.