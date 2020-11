Omdenken zorgt bij horeca voor broodnodige inkomsten

Mart Scherp, chef-kok van het gelijknamige restaurant in Middelburg kijkt er naar uit: "Eigenlijk is het heel simpel. Mensen boeken een overnachting in hotel Van der Valk en wij verplaatsen onze keuken naar het hotel en schotelen gasten een menu voor zoals ze dat van ons kennen in het restaurant. We vinden het super dat we zo kunnen samenwerken."

Regels RIVM

De diners vinden plaats op de bovenste verdieping van het hotel met uitzicht over een groot deel van Walcheren. Doordat de ruimte groot is hoeven gasten zich volgens Scherp geen zorgen te maken of er aan de coronaregels kan worden voldaan. "De tafels staan hier zeker twee meter uit elkaar. En iedereen kan rustig naar de kamer lopen zonder dat je dicht langs andere mensen hoeft."

Creativiteit is een noodzaak

Het is een creatieve oplossing voor het probleem van de gedwongen horecasluiting vanwege de coronacrisis. Scherp: "We moeten sowieso creatief zijn als ondernemers, maar nu helemaal. Dit is een voorbeeld van hoe je toch inkomen kan genereren en je de regels naleeft. Je merkt ook dat mensen er behoefte aan hebben een avondje verantwoord uit te gaan. We krijgen reserveringen uit het hele land maar ook bijvoorbeeld vanuit Goes."

De afstand hoeft geen probleem te zijn voor de gasten die bij 'Scherp in Van der Valk' gaan eten (foto: Omroep Zeeland)

In Wolphaartsdijk ziet Restaurant Meliefste er aan de buitenkant verlaten uit. Binnen is niets minder waar. In de keuken wordt hard gewerkt aan een concept dat weinig lijkt op de dingen die er normaal geserveerd worden. Chef-kok Thijs Meliefste serveert normaal gesproken haute cuisine geïnspireerd door, onder meer, Zeeland. Nu begint hij met een afhaalconcept uit Japan. "We hebben normaal gesproken bewust geen Aziatische smaken in onze keuken en nu kan je bijvoorbeeld sushi en noodles afhalen. Dus iets compleet anders dan we normaal doen en dat is leuk."

Oefenen met rijst

De nieuwe manier van werken biedt een hoop mogelijkheden al is het wel even wennen voor de mensen in de keuken, volgens Meliefste. "We hebben al dertig kilo rijst weg moeten gooien", zegt hij lachend. "Dat is niet erg want zonder vallen kan je ook niet opstaan. Ik weet precies hoe ik het wil hebben dus duurt het even voordat je dat bereikt hebt. We leren hier veel van en het is leuk om te doen. Dit is het moment om om te kunnen schakelen. Hopelijk is dit een concept dat kan blijven bestaan. Onze belangrijkste taak blijft natuurlijk het restaurant, maar als we dit ernaast kunnen blijven doen is dat heel leuk."

Restaurant Meliefste is een Japans afhaal concept begonnen tijdens de gedwongen sluiting (foto: Omroep Zeeland)

Dat schakelen is ook hoognodig volgens Meliefste: "Als we nog dit jaar dicht moeten blijven dan zijn we 22 weken gedwongen gesloten geweest. Dat is enorm! Dus we moeten wel nieuwe dingen bedenken en creatief zijn. Anders red je het gewoon niet. Daarom zijn we dus nu ook met het afhaalconcept Mizu begonnen." Meliefste laat zich graag inspireren door zijn omgeving en zijn restaurant ligt aan het Veerse Meer. Mizu betekent water in het Japans.