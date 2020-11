Drop en winegums moeten Zeeuwse thema's op landelijke verkiezingsprogramma's krijgen

In die zakjes zit een blikje knopendrop en winegums met daarbij het tienpuntenplan. Elke fractie in Den Haag krijgt zo'n zakje. Normaliter gaan de Zeeuwse bestuurders ieder jaar zelf naar Den Haag om daar letterlijk en figuurlijk zichtbaar te zijn maar dat kan nu niet door de corona-situatie. "We moesten iets creatiefs bedenken om nu ook zichtbaar te zijn." zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Knipoog

Volgens hem maakt dit onderdeel uit van het lobbywerk dat het hele jaar doorgaat. Het zakje met de drop moet volgens De Bat gezien worden als een knipoog. Maar veel belangrijker nog is de inhoud van de brief met daarin de tien punten. "Het is heel concreet, het zijn punten waar Zeeuwen veel van merken. Op deze manier zien mensen dat we ermee bezig zijn."

De tien punten uit de lobbybrief kort samengevat Toerisme / Vrijetijdseconomie

..Veel Zeeuwse bedrijven zijn in hun inkomsten seizoensgebonden en dreigen nu in het naseizoen opnieuw te worden gedupeerd. Zelf zijn wij als overheden binnen Zeeland om ondersteuning te bieden waar mogelijk. Echter, zonder ruimhartige steun ook van het Rijk zal een groot aantal bedrijven die belangrijk zijn voor het toerisme en bedrijvigheid in Zeeland deze periode niet overleven en de economie op lange termijn schaden.. Energietransitie en Klimaatadaptie

..Aan het Rijk vraagt Zeeland om samen met de betrokken actoren te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kerncentrale in Borssele na 2033 langer open te houden. Verder vraagt Zeeland om de middelen die vanuit Europa en het Rijk in de komende jaren beschikbaar worden gesteld voor de energietransitie en klimaatadaptatie, ook zeker ten goede te laten komen aan de Zeeuwse verduurzamingsprojecten.. Aantrekkelijk Zeeland om te wonen, te werken en te leven

..Van het Rijk wordt verwacht dat de bijzondere kenmerken van Zeeland ook worden gewogen in de verdeelmodellen van gemeente- en provinciefonds.. Zorg

..Om de zorg beschikbaar te houden, vraagt Zeeland het Rijk om meer middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de decentralisaties in het Sociaal Domein door de gemeenten (er is nu al een gezamenlijk jaarlijks tekort bij de Zeeuwse gemeenten van ongeveer 40 miljoen).. Jeugdzorg

..Om de Jeugdzorg voor de Zeeuwse jongeren en hun leefomgeving te behouden en verbeteren vraagt Zeeland het volgende aan het rijk: Rekening houden met de bijzondere kenmerken van Zeeland voor de bekostiging. Maar ook aandacht voor grensoverschrijdende onderwerpen, zoals de kwaliteitsbewaking, alsook de arbeidsmarkt gerelateerde beperkingen.. Cultuur

..Graag zien wij deze relatie duurzaam geborgd in een vast basisvolume binnen de culturele basisinfrastructuur van het Rijk.. Zelf investeren wij fors, maar met een teruglopend financieel perspectief is en blijft steun van het Rijk onontbeerlijk.. Daarnaast zien wij grote kansen in de samenwerking met Vlaanderen, in het bijzonder de stad Gent. Binnen de grensregio is de wisselwerking tussen de stedelijke voorzieningen van de stad Gent en de landschappelijke kwaliteiten van Zeeland een gouden combinatie.. Wonen

..Het woningbestand in Zeeland moet de komende jaren verder worden aangepast aan eisen van de volgende generatie inwoners. Door de demografische ontwikkeling is dit een andere opgave dan elders in Nederland. Zelf neemt Zeeland initiatief door het opstellen en uitvoeren van een woonagenda met gemeenten en het inzetten van een subsidieregeling. Van het Rijk heeft Zeeland financiële ondersteuning nodig die op maat zijn bij deze transitie.. Onderwijs

..Aan het Rijk wordt gevraagd om van financiële steun en versoepeling van de regelgeving voor het behouden van de PO en VO scholen.. Maritiem en groen onderwijs zijn ook voorbeelden die passen bij Zeeland.. Extra bekostiging vanuit het Rijk is nodig om deze ontwikkelingen versneld door te voeren.. Bereikbaarheid

..Afstanden in Zeeland zijn groot en de eilanden zijn verbonden door kwetsbare en kostbare verbindingen. De exploitatie van goed openbaar vervoer wordt steeds ingewikkelder en de autoafhankelijkheid is groot. Dit maakt dat Zeeland een kwalitatief bereikbaarheidsprobleem heeft.. Zeeland vraagt het Rijk te investeren in een goed openbaar vervoersysteem en vooral slimme mobiliteit met maatwerkvervoer.. Een goede dienstregeling tussen Zeeland en de rest van Nederland per spoor is noodzakelijk om studeren en werken in Zeeland aantrekkelijker te maken.. Landbouw en visserij

..Aan het Rijk wordt gevraagd om in de regelgeving rekening te houden met de belangen van deze bijzondere Zeeuwse sectoren en om samen met ons de nota landbouw, natuur en voedsel tot uitvoering te brengen. Zo blijft Zeeland een grote én gezonde voedingsbodem voor Nederland..

Voor Marga Vermue, burgemeester van Sluis en lid van het Overleg Zeeuwse Overheden, zijn vooral de punten omtrent de jeugdzorg en grensoverschrijdende samenwerking belangrijk. "Bijvoorbeeld de jeugdzorg, die baart ons zorgen voor wat betreft de financiën en de organisatie ervan. We hopen dat de middelen en aandacht komen die Zeeland nodig heeft."

'Niet alles wat we willen'

Toch blijft Vermue realistisch over wat er binnen te halen valt. "Allicht zullen we niet alles binnenhalen wat we graag willen maar het is ontzettend belangrijk dat we dit uitdragen naar Den Haag toe. En er zijn uiteraard ook andere middelen die we inzetten. Denk aan digitale overleggen, appjes, een filmpje, en daar is deze brief er dus één van."

Lees ook: