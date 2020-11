Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft vooral in Zeeuws-Vlaanderen stijgen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

In Midden- en Noord Zeeland daarentegen waren er in het laatste etmaal (van zondag 10.00 uur tot maandag 10.00 uur) 66 nieuwe registraties. Dat is enkele tientallen minder dan in de dagen ervoor.

Teststraat

Het is niet bekend of de sterke toename in Hulst een gevolg is van de opening van een eigen teststraat in Hulst afgelopen woensdag, maar ook in andere delen van Zeeuws-Vlaanderen zijn de cijfers relatief hoog. Sluis (twaalf nieuwe) en Terneuzen (22 nieuwe) scoren in verhouding tot de rest van Zeeland hoog. In Terneuzen was er bovendien één nieuwe ziekenhuisopname vanwege het coronavirus.

Naast de toename in nieuw geregistreerde besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen zijn er ook relatief veel nieuwe gevallen in Tholen. Daar zijn negentien nieuwe besmettingen geregistreerd. In Middelburg gaat het om twaalf nieuwe gevallen, Vlissingen tien. In Goes zijn het er negen, Schouwen-Duiveland telt er vijf en Reimerswaal vier. In Veere, Kapelle en Noord-Beveland zijn er twee nieuwe besmettingen geregistreerd en in Borsele één.

Regio

De ontwikkeling per Zeeuwse regio is onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt door middel van de voortschrijdende of rollende week. Je ziet dus per dag het totaalaantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Deze methode voorkomt dat je naar incidentele fluctuaties kijkt.

Ieder week wordt er op maandag per regio gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen per week, per 100.000 inwoners. Zeeland telde in de afgelopen zeven dagen een totaal van 850 nieuwe besmettingen, wat neerkomt op 221 besmettingen per zeven dagen per 100.000 inwoners. Voor het rijksbeleid ligt de ondergrens voor het risiconiveau 'ernstig' op 150 besmettingen per zeven dagen per 100.000 inwoners.

Risiconiveau

Officieel geldt nu nog voor de Veiligheidsregio Zeeland, als enige veiligheidsregio, het lagere risiconiveau van 'zorgelijk'. In de andere veiligheidsregio's gelden de risiconiveaus 'ernstig' of 'zeer ernstig' (boven de 250 besmettingen per zeven dagen per 100.000 inwoners).

Nu ook in Zeeland het aantal besmettingen per zeven dagen per 100.000 inwoners fors boven de 150 is gestegen, lijkt het erop dat ook onze veiligheidsregio in risiconiveau omhoog zal gaan. Die keuze ligt echter officieel bij de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Volgens de toelichting op het coronadashboard van de overheid zal minister De Jonge de komende dagen de situatie nader bestuderen en volgt er daarna een besluit.