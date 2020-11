Getijdenenergie is voorlopig nog Zeeuws brekebeentje

Een analyse door Pim van den Berge.

Aanleg turbines in de Oosterscheldekering in 2015 (foto: omroep zeeland)

De plaatsing van vijf turbines tussen twee pijlers in de Oosterscheldekering was in 2015 groot nieuws. Het bedrijf Tocardo zorgde ervoor dat in Zeeland voor het eerst stroom verkocht werd, opgewekt door de krachten van het getij. De installatie verzorgde elektriciteit voor duizend huishoudens en er werden plannen gesmeed om in nog eens dertig stroomgaten turbines neer te hangen. Het eerste project kostte 12 miljoen euro, waarvan vier miljoen aan subsidie.

Bij getijdenenergie worden turbines in het water gehangen waaraan een schroef is bevestigd die twee kanten uit kan draaien door de stroming van eb en vloed. Daardoor wordt elektriciteit opgewekt. Omdat er altijd eb en vloed is, weet de producent precies wat er op ieder moment aan stroom geleverd kan worden. Dat maakt getijdenenergie betrouwbaarder dan bijvoorbeeld windenergie, en interessanter voor de markt. Daarnaast is getijdenenergie bedoeld voor de exportmarkt. Het ontwikkelen van efficiënte en duurzame turbines moet andere landen ertoe zetten om hier de techniek te kopen.

Na een paar jaar ging Tocardo voor de eerste keer failliet. Het wist daarna met behulp van investeerders, waaronder het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, weer op te krabbelen. Om vervolgens nog een keer failliet te gaan. Het participatiefonds, onder meer gevuld met publiek geld, had ruim 2,6 miljoen in het project gestoken.

Toch blijven de turbines in de Oosterscheldekering interessant voor investeerders, want in februari dit jaar werd Tocardo overgenomen door een combinatie van een Brits en een Schots bedrijf, namelijk QED Naval en Hydrowing.

Getijdenduiker bij Waterdunen (foto: omroep zeeland)

Als reden voor het niet van de grond krijgen van een levensvatbare exploitatie wordt er met een beschuldigende vinger vaak naar de overheid gewezen. De subsidie op getijdenenergie zou veel te laag zijn. Het Financieel Dagblad en het NRC rekenden uit dat de kostprijs 25 cent per kilowattuur was, en de 8 cent subsidie die daarvoor werd gekregen was niet genoeg. Dat bleek wel uit het feit dat de omzet in 2016 en 2017 slechts 22.000 euro was.

Niet meer stroomgaten beschikbaar

Aan de andere kant kreeg Tocardo, dat samen met Zeeuwse bedrijven onder de naam Zeeland Tidal Power 31 stroomgaten in de kering wilde vullen met turbines, Rijkswaterstaat niet mee. Een dermate grootschalige toepassing bleek volgens Rijkswaterstaat een risico voor de Oosterscheldekering en gaf geen toestemming voor de uitbreiding. Juist die grootschaligheid had Zeeland Tidal Power in staat kunnen stellen om rendabeler zaken te gaan doen.

Testcentrum voor turbines in Grevelingendam (foto: omroep zeeland)

Ondertussen werd in de Grevelingendam de Flakkeese Spuisluis geschikt gemaakt voor een ander energieproject: een testcentrum voor getijdenturbines. Ook daar ging het mis. Het bedrijf BT Projects gaf zo'n 12 miljoen euro uit aan de voorbereiding van het centrum, waarvan 8 miljoen subsidie, maar verloor de bouwvergunning in juli dit jaar.

Nieuwe investeerder

De resterende benodigde 9 miljoen werd niet bijeengebracht en Rijkswaterstaat gaf BT Projects, na meerdere waarschuwingen, niet meer tijd. Wanneer er voor 1 januari 2021 geen nieuwe investeerder wordt gevonden, is Rijkswaterstaat genoodzaakt om nog eens tussen de 2 en 3 miljoen euro te investeren om de spuisluis weer in de staat te brengen waarin deze zich bevond vóór de verbouwing.

Ook hier kijken de ondernemers weer met een schuin oog naar de overheid. Die is in eerste instantie bereid om geld te investeren, maar wanneer er nog eens extra geld nodig blijkt te zijn, wordt de hand op de knip gehouden. Daardoor sneuvelen projecten halverwege en ontstaat er risico dat het geïnvesteerde subsidiegeld verloren gaat.

Brouwersdam (foto: omroep zeeland)

Mocht Zeeland in 2030 daadwerkelijk tussen de 60 en 100 megawatt getijdenenergie willen produceren voor 60.000 tot 100.000 huishoudens, dan moet er nog ontzettend veel gedaan worden. De plannen voor turbines in een doorlaat in de Brouwersdam, waarmee de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer moet verbeteren, zullen daar een cruciale rol bij spelen. Verschillende partijen, onder leiding van Rijkswaterstaat nemen nog 2 á 3 jaar de tijd om die plannen te ontwikkelen.

Veiligheid en geld

Uiteindelijk zal er een werkbare middenweg gevonden moeten worden tussen veiligheid en grootschalige toepassing van getijdenenergie in waterkeringen, en zal de politiek moeten overwegen of het de moeite waard is om bij tegenvallende resultaten toch de geldkraan open te laten staan.

