Na wat oponthoud kan het netwerk voor jonge Zeeuwse ambtenaren toch van start

Abdijplein (foto: Ria Brasser)

Het idee van een jongerennetwerk onder Zeeuwse ambtenaren is ontstaan tijdens een borrel voor jonge ambtenaren van de provincie. "En daarna is eigenlijk het idee gekomen om dat verder door te trekken", zegt Liliane Solé, een van de initiatiefnemers en adviseur klimaat bij de provincie. "Want aan het begin van je carrière maak je nog zulke grote stappen."

Eigen netwerk

Ministeries en grote bedrijven hebben vaak een eigen jongerennetwerk, maar volgens Solé zijn de Zeeuwse overheden daar te klein voor. "Daarom doen we het nu overkoepelend over alle Zeeuwse overheden." In het netwerk willen de ambtenaren specifieke vaardigheden, als jezelf presenteren of omgaan met de pers, bij elkaar verbeteren. Maar ze willen ook kennis uitwisselen buiten de overheid om. "We kunnen bijvoorbeeld veel leren van hoe ze in het bedrijfsleven werken", vult Kim de Ruiteraan, zij is beleidsmedewerker bij de gemeente Hulst en eveneens initiatiefnemer van het netwerk.

Jonge Ambtenaren Zeeland (JAZ), zoals het netwerk heet, is begin dit jaar opgericht, maar moet nog vorm krijgen. Begin maart waren de eerste uitnodigingen net verstuurd, toen het noodlot toesloeg. "Daar hadden we wel pech mee gehad. Drie dagen later ging Nederland op slot", verzucht Solé.

De eerste activiteiten gaan binnenkort dan eindelijk plaatsvinden, maar helaas wel digitaal. Alle Zeeuwse ambtenaren die jonger zijn dan 36 kunnen zich bij het netwerk aansluiten.