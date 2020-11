Marleen Sijbers officieel benoemd als burgemeester Tholen

(foto: Gemeente Tholen)

De beëdiging en installatie van Sijbers is op 17 november tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad. Vanzelfsprekend worden de maatregelen rondom het coronavirus en de RIVM-richtlijnen in acht genomen. Dit betekent onder andere een beperkte groepsgrootte van aanwezigen, maar de beëdiging kan in ieder geval door iedereen worden gevolgd via livestream.

Voor haar benoeming in Tholen was Sijbers ruim negen jaar burgemeester van Sint Anthonis. Daarvoor was zij van 2006 tot 2010 wethouder in Neerijnen.

Burgemeester Van de Velde is per 15 november eervol ontslag verleend. Zij gaat met pensioen.

