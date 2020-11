Oostenrijkse Zeeuw Evelien: 'Verdubbeling besmettingen is mokerslag'

Een fietstochtje in de bergen ziet er voorlopig niet in voor Evelien Thielen (foto: Evelien Thielen)

Vanaf morgen mogen de Oostenrijkers vanaf 20.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's ochtends niet meer de straat op, restaurants moeten sluiten, in hotels mogen alleen zakelijke gasten verblijven en middelbare- en hogere scholen en universiteiten sluiten en gaan weer over op online lesgeven.

"Het is niet zo streng als in maart, want toen mochten we helemaal niet naar buiten. Dat mag nu wel om bijvoorbeeld je boodschappen te doen. En fietsen en sporten buiten mag ook nog", relativeert Evelien de maatregelen. En voegt daar aan toe dat de inwoners van Ehrwald er weinig van merken. "Het is tussenseizoen hier dus alles is nog dicht. En 's avonds na acht uur kwamen we toch niet meer buiten."

Liften zijn gesloten

Maar de bergen in met haar fiets, zoals ze afgelopen weekend nog heeft gedaan, zit er niet meer in. "Alle liften zijn vanaf morgen gesloten, dus je kunt niet meer boven komen. Of je moet gaan lopen."

Met de maatregelen hoopt de Oostenrijkse regering over een maand het coronavirus weer onder controle te hebben. Half december start het winterseizoen. Evelien gelooft daar niet zo in. Ze denkt dat een gedeeltelijke lockdown niet het gewenste effect heeft. "Ik ben bang dat het langer duurt en dat binnen twee weken zelfs de basisscholen ook dichtgaan. Ik heb er zelfs een wedje over lopen met een vriendin."

Gesprek met Evelien Thielen