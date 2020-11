Rode olifant Trump en blauwe ezel Biden gaan strijd aan in Zeeuwse verkiezingsnacht

Kartrekker van het online-evenement is docent Amerikaanse politiek en geschiedenis Ralph van Hertum. De digitale bijeenkomst is vooral bedoeld voor studenten van de University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en Zeeuwse Volksuniversiteit, maar ook andere belangstellenden kunnen online aansluiten.

Race tussen olifant Trump en ezel Biden

Eén van de onderdelen van de Zeeuwse verkiezingsnacht is een race tussen een rode olifant (Donald Trump) en blauwe ezel (Joe Biden) op de Markt in Middelburg. De kleuren van de dieren zijn gekozen vanwege de politiek partijen waar beide kandidaten voor staan.

Van Hertum: "Dinsdagnacht wordt beetje voor beetje bekendgemaakt welke staat zijn kiesmannen geeft aan wie, aan de Republikeinen of aan de Democraten. Als de Democraten een staat winnen, bijvoorbeeld met drie kiesmannen, zetten we de ezel drie stappen vooruit. En dan kijken we wie als eerste bij de 270 kiesmannen is." Die zijn nodig om uiteindelijk gekozen te worden als president van de verenigde Staten.

Leerlingen Ruben, Julia en Yasmin maakten de olifant en ezel (foto: Omroep Zeeland)

De dieren zijn onder meer gemaakt door leerlingen Ruben, Julia en Yasmin van middelbare school Nehalennia in Middelburg. Ze zijn niet zo met de verkiezingen bezig, toch heeft Yasmin een lichte voorkeur voor een winnaar. "Ik denk dat Trump wint, maar ik hoop die andere. Die ziet er toch wat vriendelijker uit. Trump doet onnodige dingen, in plaats van de dingen die moeten gebeuren."

Spannende race

Van Hertum denkt dat het een spannende race wordt. "De peilingen zeggen dat Joe Biden ruim moet gaan winnen. Maar je ziet wel dat Donald Trump bezig is met een inhaalslag. Een beetje zoals bij de ezel en de olifant. Een ezel is wel snel op gang, maar een olifant heeft veel reserves. Dus wie weet komt hij op het laatste moment toch nog terug."

Volgens Van Hertum zijn de Amerikaanse verkiezingen interessant voor Zeeuwen om te volgen. "Er is een historische verbinding tussen Zeeland en de Verenigde Staten. Twee oud-presidenten hadden hun roots in Oud-Vossemeer. Daarnaast is Amerika het belangrijkste land ter wereld. Wat daar gebeurt, heeft ook gevolgen voor ons. Op het gebied van handel, taal en samenwerking. Dus volgen we het op de voet."

Naast de race, zijn er ook gesprekken met kiezers, professoren en kenners over de situatie in de Verenigde Staten. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina US Election night Zeeland.