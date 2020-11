Musea mogelijk dicht: 'Liever nu dan in kerstvakantie'

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

"Het zou jammer zijn maar dit komt niet onverwacht," zegt Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. "Je hoort dat er strengere maatregels kunnen komen en dan hou je er toch rekening mee dat je weer tijdelijk dicht moet."

Traas zag het aantal bezoekers door de afgekondigde maatregelen van twee weken terug al teruglopen. Het museum heeft daarom al besloten om het aantal openingsdagen terug te schroeven van vijf naar twee.

Een volledige sluiting betekent tijdelijk helemaal geen inkomsten. Toch is het volgens Traas nog een redelijk goed moment. "November is een rustige maand waar we het vooral moeten hebben van busreizen. Die komen sowieso al niet, waardoor we liever nu een paar weken dichtgaan dan tijdens de drukke kerstvakantie."

Watersnoodmuseum

Ook Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft die gedachte. "Het zijn rustige weken na een relatief drukke herfstvakantie. Alleen blijft het bij die paar weken? Dat is de vraag." Het Watersnoodmuseum kan door extra subsidie dit jaar de klappen nog financieel opvangen, maar Louwerse is wel onzeker over de toekomst. "We beginnen vanaf januari weer op nul en we hebben geen idee hoe het volgend jaar gaat met corona. Wat betekent dit voor de lange termijn? Ik weet het niet."

Zeeuws Museum

Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum is niet verbaasd over een mogelijke sluiting. "We hadden er al wel op gerekend. Zeker met de feestdagen in het vooruitzicht." Het museum was de afgelopen maanden al volop bezig om een online programma op te zetten. Daar wordt nu nog meer naar gekeken, waardoor mensen vanuit huis toch een kijkje kunnen nemen in het Zeeuws Museum.

Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum (foto: Omroep Zeeland)

Ruiter is door een mogelijke sluiting niet alleen bezig met bezoekers, maar vooral ook met de medewerkers. "Er breken weer onzekere tijden aan en collega's zitten weer veel meer thuis. Daar maak ik me zorgen om, omdat het ook voor hun ook weer een hele impact heeft."

Alle drie de musea zijn het erover eens dat ze liever nu een korte pijn hebben door een sluiting en dat ze hopelijk tijdens de kerstvakantie weer open kunnen.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge houden morgenavond om 19.00 uur weer een persconferentie. Ze gaan in op het toenemende aantal coronabesmettingen en kondigen mogelijk nieuwe maatregelen af.