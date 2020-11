Goedemorgen! Musea houden rekening met sluiting, schoolontbijt en verkiezingen in de VS

Het Nationaal Schoolontbijt vorig jaar in het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Nationaal Schoolontbijt

Op zo'n 75 scholen in Zeeland genieten de leerlingen gezamenlijk van een lekker ontbijtje. De opening gebeurt dit jaar digitaal, maar daarna is het toch allemaal 'echt' wat op tafel staat. Het Nationaal Schoolontbijt wordt gehouden om kinderen en ouders te wijzen op het belang van een gezond ontbijt. Onze verslaggever eet een hapje mee op de Julianaschool in Krabbendijke.

Musea dicht?

Voor Zeeuwse musea komt een eventuele sluiting niet onverwacht. Ze houden er in ieder geval rekening mee dat dit vanavond een van de nieuwe maatregelen is, die afgekondigd wordt tegen een verdere uitbreiding van het coronavirus. Het moment is volgens museumdirecties relatief gunstig, omdat november sowieso een rustige maand is. En ze zagen het aantal bezoekers de afgelopen weken toch al teruglopen door de coronamaatregelen. Beter nu dicht dan tijdens de kerstvakantie, is de gedachte bij veel musea.

Nieuwe teststraat

In de strijd tegen corona wordt vandaag in de voormalige bouwmarkt in Sint-Maartensdijk een teststraat geopend. Deze is, net als de teststraat in Hulst die vorige week is geopend, een binnenlocatie. De teststraat in Sint-Maartensdijk is iedere ochtend op werkdagen geopend en kan na het maken van een afspraak met de auto, per fiets of lopend worden bezocht voor een Coronatest. Het is de zevende teststraat in de provincie.

Wie gaat het worden: Joe Biden of Donald Trump? (foto: ANP)

Op de Markt in Middelburg kan komende nacht gekeken worden wie voorop gaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezing. In deze zogenoemde Zeeuwse Verkiezingsnacht worden een rode olifant (Donald Trump) en blauwe ezel (Joe Biden) ingezet. Naast de race is er een digitale bijeenkomst met gesprekken met kiezers, professoren en kenners over de situatie in de Verenigde Staten. Deze is vooral bedoeld voor studenten van de University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en de Zeeuwse Volksuniversiteit, maar ook andere belangstellenden kunnen de digitale bijeenkomst volgen.

Vallende bladeren (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer:

We beginnen mooi en vrij helder aan de dag, vanochtend komt er ook vrij veel zon en het is droog. Later in de ochtend en vanmiddag komt een storing op zee dichterbij en dan is er meer bewolking, en in de loop van de middag is er kans op enkele buien. De wind neemt ook toe en wordt matig tot krachtig, aan zee af en toe hard. De wind draait daarbij naar zuidwest tot west. De maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden, terwijl het gisteren nog 18 graden was. Vanavond en vannacht blijft er kans op

enkele buien, maar de wind neemt dan af.