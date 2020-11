Middelburger krabbelde weer op na een herseninfarct, en schreef daar een boek over

Over die periode heeft Ad nu een boek geschreven, 'Overeind na een herseninfarct'. "Ik wilde graag vertellen wat ik heb meegemaakt, over de mensen waarmee je lief en leed deelt. En over hoe het leven eruit ziet wanneer je aan het revalideren bent en daarna."

Geen droevig boek

En volgens Ad hoeven mensen niet bang te zijn dat het een droevig boek is over dingen die hij niet meer kan. "We moesten tijdens het revalideren ook vaak heel hard lachen over allerlei dingen en dat beschrijf ik ook."

Het begon allemaal met het schrijven van verhalen op Facebook. "Na een aantal verhalen te hebben geschreven kreeg ik steeds meer waardering en positieve reacties en dat zorgde ervoor dat ik door ben blijven schrijven. Het werd naast het lezen van boeken een nieuwe passie. Ik vond het erg leuk om te doen."

Tikken met één vinger

Voordat een verhaal op Facebook werd geplaatst werd het eerst door zijn vrouw en/of jongste dochter gecontroleerd. "Ik tik alles met één vinger en als je dan lekker in een flow aan het schrijven bent, dan gaat er weleens wat mis. Niet qua spelling natuurlijk, want als leerkracht weet ik wel of een woord met een d of dt geschreven wordt. Het is meer dat ik door de snelheid soms een letter vergeet of een woord verkeerd schrijf."

Ik had echt niet gedacht dat ik ooit nog een boek zou kunnen schrijven." Ad den Boeft - schrijver

Het boek is uitgegeven door Dick Anbeek, voormalig eigenaar van boekhandel de Drukkery in Middelburg. Dick en Ad hebben samen gerevalideerd in de Lindenhof en hebben lief en leed gedeeld in die periode.

Hij werd vorig jaar getipt door een bekende dat er op Facebook allerlei verhalen stonden van Ad over zijn verblijf in het ziekenhuis en zijn revalidatieperiode. "Ik ben de verhalen gaan lezen en het was voor mij een feest van herkenning. Ik begreep waar hij het over had, kende de mensen waarover hij schreef. Er ontstond dus vrijwel direct het idee om deze bijzondere verhalen te bundelen in een boek."

Verhalen uit het leven

Nadat besloten was om een boek uit te geven, heeft Dick contact gezocht met John Louws, neerlandicus en een goede vriend van Ad, met de vraag of hij alle verhalen wilde corrigeren, aanpassen en samenstellen. "John was ook meteen enthousiast en we zijn aan de slag gegaan."

Het is volgens Dick een boek geworden met verhalen uit het leven die van de hak op de tak springen. Soms aangrijpend, maar vooral heel erg humoristisch. "Ook de relatie met literatuur is erg sterk. Ad leest veel en hij legt in zijn verhalen legt hij regelmatig verbanden tussen de wereld, literatuur en kunst." Daarnaast denkt hij dat het boek een grote steun kan zijn voor mensen die ook hebben moeten revalideren.

De cover van het boek Overeind (foto: Ad den Boeft)

Zijn eerste boek is een feit en daar is Ad ontzettend blij mee. "Dat dit gelukt is na alles wat ik heb meegemaakt. Ik had echt niet gedacht dat ik ooit nog een boek zou schrijven. En als je het dan in je handen hebt, dan ben je trots." En het begint alweer te kriebelen bij Ad. "Ik heb inmiddels alweer zo'n zestig verhalen geschreven. Of ze ook allemaal bruikbaar zijn dat weten we nog niet, maar als het aan mij ligt komt er nog een tweede boek."

Signeersessie

De officiële presentatie van het boek 'Overeind' vindt plaats op dinsdag 3 november in de Drukkery in Middelburg. En op zaterdag 7 november vindt er een signeersessie plaats, waarbij Ad aanwezig zal zijn om zijn boeken te signeren. "De mensen die een handtekening willen zullen wel geduldig moeten zijn, want echt snel schrijven kan ik niet meer. En anders zet ik wel gewoon een kruis, ha ha."