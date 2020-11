Scalda-studenten gaan uit nood stage lopen op hun eigen school

"We komen op dit moment ongeveer acht stageplekken tekort in Terneuzen. In Vlissingen is dat iets meer, maar we verwachten dat dit aantal stijgt als het thuiswerken de norm wordt. Om dat voor te zijn, overleggen we met diverse bedrijven over wat de mogelijkheden zijn om studenten op school stageopdrachten te laten uitvoeren", vertelt René Mondriaan, teamleider van de ICT-opleiding van Scalda. "Wij als docenten nemen dan een deel van de begeleiding over waardoor de studenten geen vertraging oplopen en ze niet thuis hoeven te werken, want dat is lastig voor veel jongeren."

Mogelijke studievertraging

Joël Schout is vierdejaarsstudent en is al weken op zoek naar een stageplek. Hij studeert deels thuis en deels op school en het is de bedoeling dat hij binnenkort stage gaat lopen om zijn studie af te ronden. Als hij geen stage kan vinden dan levert hem dat vertraging op, maar hij blijft er rustig onder. "Als ik dit jaar geen stage kan lopen, is er geen andere optie om dat volgend jaar te doen. Dan loop ik een jaar uit, maar dat is niet anders", aldus Schout.

Joël Schout is vierdejaars ICT-student en al weken op zoek naar een stageplek (foto: Omroep Zeeland)

Om studievertraging te voorkomen, wordt er hard gewerkt aan een oplossing. De Zeeuwse vereniging voor ICT-ondernemers werkt mee om een alternatief te bedenken voor de stagiairs.

Stage op school

Er wordt binnenkort met een aantal studenten bekeken of een stage-opdracht op school een haalbaar alternatief is. "Mocht dat zo zijn dan willen we vóór februari al onze studenten op deze manier hun stage laten voltooien", zegt Mondriaan. Ook Schout is blij met deze regeling: "Dan zou ik toch nog mijn studie op tijd kunnen afronden."