Potten jam en pindakaas in de klas: zo begonnen veel basisschoolleerlingen de dag

Schoolontbijt in Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Voordat de kinderen brood mogen pakken, messen in de boter steken en pindakaas smeren, werd er naar een animatie filmpje gekeken waarin de kinderen werd uitgelegd dat het niet verstandig is een ontbijt over te slaan, want de dag beginnen met eten, zorgt voor energie.

Zestien ontbijtjes

Meester Arnold Meijer had het er vanmorgen maar druk mee. "Normaal gesproken helpen ouders mee met de voorbereidingen, maar moest ik alles zelf doen, want ze mogen de school niet in vanwege corona. Zestien ontbijtjes maak ik niet elke dag, gelukkig". Zelf had hij vanmorgen ontbeten met twee boterhammen met kaas en met een kopje thee.

Toch start niet iedereen met dit ochtendritueel, merkte onze verslaggever toen hij tijdens het eten wat aan de kinderen vroeg. Kaj eet wél iedere ochtend, hij start de dag met brood of cornflakes en ook Iris zegt altijd goed te eten. Inge, die vandaag speciaal in haar onesie naar school is gegaan, start de dag niet altijd met ontbijt. "Ik heb niet altijd honger 's ochtends, en soms ben ik ook te laat uit bed gestapt om nog te ontbijten", zegt ze. Misschien denkt ze er na dit schoolontbijt en het zien van het ontbijtjournaal iets anders over.