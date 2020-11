Zeeuwse gemeenten werken al acht maanden nauw samen om coronacrisis te bestrijden

"Tijdens een kortdurende crisis zijn de taken van bevolkingszorg anders dan nu tijdens corona", legt Nysja de Jonge uit van de Veiligheidsregio Zeeland. "Als je kijkt naar bijvoorbeeld het mistongeluk, toen hebben we ons met name gericht op de opvang van mensen. Datzelfde deden we ook bij de crisisopvang van asielzoekers. Toen zijn we binnen de gemeenten op zoek gegaan naar opvangplekken, zoals een sporthal."

Regels vertalen naar de Zeeuwse situatie

Tijdens de GRIP 4-situatie in de coronacrisis ligt de nadruk voor het team bevolkingszorg meer op de juridische aspecten. "Wij vertalen eigenlijk de landelijke noodverordeningen naar het Zeeuwse", vervolgt De Jonge. "Wat betekent dat nou, wat er in de persconferenties wordt afgekondigd?"

Lijnen blijven kort

Volgens De Jonge gaat dat verder dan alleen het vertalen richting de bevolking, maar juist ook naar de verschillende sectoren, zoals de horeca en het toerisme. "Medewerkers van bevolkingszorg zitten bij de gesprekken die de veiligheidsregio met vertegenwoordigers uit die sectoren voert. Zo weten wij ook sneller wat er leeft en blijven de lijnen kort."

GRIP 4

Sinds het begin van coronacrisis in maart zijn alle veiligheidsregio's in Nederland opgeschaald naar GRIP 4, een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Dat betekent dat er over de gemeentegrenzen heen wordt samengewerkt om alles te coördineren.

Uitleg van de verschillende GRIP-niveaus

Fase Reikwijdte incident Bevoegd gezag GRIP 0 Normale dagelijkse werkwijze GRIP 1 Incident waarbij effect niet groot is voor omgeving Burgemeester GRIP 2 Incident heeft gevolgen voor de omgeving Burgemeester GRIP 3 Incident heeft grote gevolgen binnen de gemeente Burgemeester GRIP 4 Incident heeft gevolgen buiten de gemeentegrenzen Voorzitter Veiligheidsregio GRIP 5 Incident heeft gevolgen voor meerdere provincies Voorzitters Veiligheidsregio GRIP Rijk Incident heeft gevolgen voor nationale veiligheid Ministers

Na een persconferentie waarin nieuwe regels worden aangekondigd gaat het team aan de slag om die te vertalen naar de Zeeuwse situatie. Ook wordt gekeken of er misschien voor Zeeland aanvullende maatregelen nodig zijn.

Soepeler mag niet

Soepeler omgaan met de opgelegde regels mag trouwens niet, zegt De Jonge. "Dat kan niet tijdens een crisissituatie. Wat wij wel doen is soms strenger optreden, naargelang dat nodig is." Zo werd in het voorjaar besloten om overnachtingen in Zeeland niet toe te staan in de toeristische sector.

Druk op de zorg

"Dat had te maken met de druk op de zorg die hierdoor had kunnen ontstaan", zegt De Jonge. "Die zorg is ingericht op de 380.000 inwoners van Zeeland en niet het veelvoud aan toeristen dat extra aanwezig door overnachtingen. Later zijn die maatregelen in stapjes weer losgelaten."