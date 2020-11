ABBA-fan checkt elke dag waar de nieuwe liedjes blijven

Het album Super Trouper bestaat 40 jaar (foto: Omroep Zeeland)

Of je nu van de muziek van ABBA houdt of niet: iedereen met een vleugje popkennis zal moeten toegeven dat Super Trouper uitstekend is geproduceerd. Van de tien liedjes werden er zeven op single uitgebracht, waarvan The Winner Takes It All het meest succesvol was. Het nummer gaat over een scheiding.

De link met de persoonlijke levens van de bandleden was snel gelegd. In januari 1979 waren Björn Ulvaeus en Agnetha Fältskog gescheiden. Ulvaeus schreef het liedje dat door zijn ex Fältskog werd gezongen. Ook tussen het andere koppeltje Benny Andersson en Anni-Frid "Frida" Lyngstad boterde het niet meer. In februari 1981 gingen zij uit elkaar.

Maar tussen die twee scheidingen verscheen het album Super Trouper. Zeeuwse muzikanten én ABBA-liefhebbers Jan Francois en Peter Wessel zijn nog regelmatig bezig met de muziek van ABBA. Thuis op de draaitafel, maar ook met de Zeeuwse coverband Y'Abba Do.

Jan:"Ik luisterde vorige week nog naar The Winner Takes It All"

Peter: "Ik naar One Of Us"

Jan:"Ik heb ABBA in 1974 ontdekt, toen ze meededen met het Eurovisie Songfestival." ABBA won in het Engelse Brighton met Waterloo. "Daarmee werden ze bij het grote publiek bekend."

Peter:"Ook bij mij, maar het sprak me toen niet aan. Pas jaren later realiseerde ik me wat voor fantastische muziek het is. Ik ken wel muzikanten uit de zogenoemde serieuze muziek die pas later ontdekten wat de kracht van die muziek was."

ABBA en de invloed op anderen

Hoe komt het dat de invloed van de muziek van ABBA zo groot was en is?

Jan: "Dat vind ik moeilijk om te benoemen. Ik was dertien jaar en dat is de periode dat je muziek heel erg beleeft. Ik was toendertijd ook fan van glamrockbands als Mud en Slade. Het liedje Waterloo was ook in die sfeer, dus dat sprak me aan. ABBA heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik hoor vooral sterke melodieën die beklijven."

Peter: "Goede muziek geeft zich niet meteen bloot. Het is een ontdekkingstocht. De ABBA-sound kan ik niet definiëren. Ze hadden twee fabelachtige zangeressen en het was vol met een vette synthesizersound."

Beide muzikanten zijn het eens dat ABBA eigenlijk uniek was. Peter: "Enig in zijn soort. Het is nergens mee te vergelijken." Jan: "Vooral de productie heeft velen beïnvloed. Daar besteedden ze veel tijd aan. Dat hoor je."

Y'Abba Do

De liefde voor ABBA konden Jan Francois en Peter Wessel uitstekend kwijt in hun ABBA-coverband Y'Abba Do. Peter: "We hebben geprobeerd om de sound natuurgetrouw te brengen. Maar wij zijn geen ABBA natuurlijk. ABBA maakte het geluid altijd heel groot, er zitten veel lagen in. Met zes man op een podium lukt dat niet."

Jan: "Als je een coverband begint moet je de muziek in zijn waarde laten. Ik denk dat het bij ons is gelukt. Ik heb ABBA live gezien en ze hadden ook zelf moeite om de muziek te brengen. Ik heb voorgesteld om dat live-gebeuren te benaderen. Nadoen is niet te doen." Peter: "Je hoeft ook geen kopie te zijn, mensen zingen graag de liedjes mee. Het is ontzettend geraffineerde muziek."

Afscheid

ABBA nam in 1982 definitief afscheid met The Visitors, een album in de lijn van voorganger Super Trouper. Met minder hits, maar kwalitatief net zo sterk als de voorganger.

ABBA is na het uiteenvallen eigenlijk nooit helemaal weggeweest. De band Erasure zorgde er begin jaren 90 met enkele covers voor dat de belangstelling opleefde. De daaropvolgende verzamelalbums met hits van ABBA werden miljoenen keren verkocht. Ook kwam er een musical en werden twee films uitgebracht.

Nieuwe liedjes, wanneer?

En het boek is nog niet gesloten want er komt nieuw werk aan, zo is de fans beloofd. Inderdaad, liedjes gemaakt door de originele bezetting. Fans zitten al jaren in spanning. Maar ja, worden die beloftes ingelost?

Jan Francois: "Ik moet bekennen dat ik dagelijks kijk of er al meer over bekend is. Het gaat nu wel erg lang duren, want het is twee jaar geleden aangekondigd. Eerst ging het om een paar liedjes, maar sommigen spreken over een heel album! Van de officiële kant horen we niets. Maar dat deden ze indertijd ook niet, dus het zal heus een keer komen."

Een troost is dat de ABBA-fans elk jaar wel als eerste aan de beurt komen. Want in de eerste minuten van het nieuwe jaar kun je geen radio- of tv-zender aanzetten en je hoort Happy New Year. Een liedje dat ook op Super Trouper staat en, inderdaad, vandaag dus 40 jaar oud is.

