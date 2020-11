Vossen afschieten mag, maar niet zomaar en niet overal

Jonge vossen spelen vroeg in de ochtend op Noord-Beveland (foto: Hans Huvers | Verzeewigd)

Zo mag er in de twee genoemde gebieden alleen 's nachts, met behulp van nachtzichtapparatuur geschoten worden en alleen van 1 januari tot en met 30 juni. Verder moeten de jagers geluiddempers gebruiken om andere dieren niet te laten schrikken.

Jagers willen hele jaar jagen

De jagers wilden eigenlijk meer. Hun voorstel is dat de provincie toestaat dat ze het hele jaar mogen jagen op vossen, door heel Zeeland. En ook tijdens een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang, met behulp van nachtzichtapparatuur. Maar dat vindt het provinciebestuur te ver gaan.

Yerseke Moer, één van de gebieden waar op vossen gejaagd mag worden. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens provinciebestuurder Anita Pijpelink moet je juridisch echt heel goed onderbouwen waar je wil jagen, waarop en waarom. "Dat is het geval in de Yerseke Moer. Daar is het afschieten van vossen nodig voor de bescherming van weide- en kustbroedvogels waarop vossen jagen."

Vossenvrij

Afgesproken is verder dat Schouwen-Duiveland vossenvrij is en blijft en daarom mag er ook daar gejaagd worden. Volgens Pijpelink is er geen noodzaak om ook in andere delen van Zeeland vossenjacht toe te staan.

Wel wil de provincie onderzoek doen naar andere vormen van het bestrijden van vossen. Zoals het plaatsen van speciale rasters die moeten voorkomen dat vossen schade kunnen aanrichten bij bijvoorbeeld boeren.

Ganzen

De provincie heeft heeft ook toestemming gegeven voor de jacht op ganzen. Zo mogen standganzen, ganzen die het jaarrond in Zeeland verblijven. gevangen worden in een vangkooi of vangkraal en daarna worden gedood. Dat is alleen toegestaan tussen 1 mei tot 1 augustus.

Op de brandgans mag alleen in bepaalde gebieden worden gejaagd van 1 mei tot 1 november. Het gaat dan om terreinen op onder meer Noord-Beveland, in IJzendijke en Oostburg. De jagers hadden gevraagd om de tijden van de jacht te verruimen, maar dat heeft de provincie afgewezen.

De toestemming voor het jagen geldt voor vijf jaar. Voor vossen gaat dit nog dit jaar in, voor ganzen volgend jaar.