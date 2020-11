GGD opent zevende en laatste Zeeuwse testlocatie op Tholen

Ilona Schinkelshoek, coördinator triage en bemonstering GGD Zeeland in de nieuwe testlocatie in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe locatie werd geopend omdat inwoners van Tholen zich nog niet dichtbij genoeg konden laten testen. De opening heeft niets te maken met het hoge aantal besmettingen in de regio. "We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht waar je woont in Zeeland, zich makkelijk kan laten testen. Dus niet per definitie Tholen, maar dat geldt voor heel Zeeland", benadrukt Ilona Schinkelshoek, coördinator triage en bemonstering bij GGD Zeeland.

GGD opent zevende en laatste testlocatie in Sint-Maartensdijk, Tholen.

De teststraat in Sint-Maartensdijk is iedere werkdag in de ochtend geopend. Als blijkt dat dit niet genoeg is, kan er uitgebreid worden naar hele dagen. In dat geval kan de teststraat zo'n 150 tot 200 tests per dag uitvoeren. Voor de inwoners uit de regio moet dat volgens de GGD voldoende zijn.

Bemonsteraars Peter Mäki en Francis Corveleijn in de teststraat in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Mogelijk krijgt de teststraat ook bezoekers uit Brabant, nu de testlocaties in onder andere Roosendaal het erg druk hebben. "Je ziet door het hele land dat mensen aan het 'shoppen' gaan waar ze het snelste getest kunnen worden, dat zien we in Zeeland ook. We verwachten zeker dat ook de mensen uit de Bergen op Zoom-regio hier naartoe komen," bevestigt Schinkelshoek.

Nieuwe roeping door corona

Het liep nog geen storm in Sint-Maartensdijk vanochtend, maar toch werden er zo'n dertig coronatests uitgevoerd in de nieuwe testtraat. Bemonsteraar Peter Mäki staat na Goes en Vlissingen nu op de nieuwe locatie. Hij is blij dat hij een steentje bij kan dragen: "Veel mensen zijn een beetje bang en maken zich zorgen of ze corona hebben of niet. Maar juist heb op hun gemak stellen vind ik dan heel mooi om te doen."

Hoewel hij zijn baan als fotograaf en filmmaker kwijtraakte door corona heeft hij een nieuwe roeping gevonden in de zorg. "Ik had niet verwacht dat dit werk - en dat klinkt heel gek - maar zo mooi is. Het is mooi om mensen te helpen en iets te doen in deze tijd. Dat voelt gewoon goed."