Verdachte van doodrijden vrouw in rolstoel ontkent straatrace

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Paauwenburgweg in Vlissingen. De 42-jarige Inge Caljouw stak in haar rolstoel de weg over toen zij werd aangereden. Een paar dagen na het ongeluk overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de rechtbank zei de advocaat van de verdachte dat hij vijf uur vóór het ongeluk een joint had gerookt en daarom niet onder invloed was. Volgens de advocaat heeft de verdachte uit alle macht proberen te remmen toen hij Caljouw zag oversteken.

Advocaat vindt aanklacht te zwaar

De officier van justitie is overtuigd dat de man wél een straatrace hield. Dat blijkt volgens hem uit videobeelden. Hij zegt dat de samenleving nog steeds geschokt is en klaagt de verdachte aan voor doodslag. Die aanklacht vindt de advocaat van de verdachte veel te zwaar. Hij vindt niet dat de maatschappij in shock is. Daarnaast pleitte de advocaat voor een schorsing van de hechtenis van zijn cliënt. Hij zegt dat de verdachte zich schuldig voelt en veel aan de nabestaanden denkt. De rechtbank ging niet mee in het verzoek van de advocaat: de verdachte blijft vastzitten.

De politie vermoedt dat twee automobilisten, beiden in een Volkswagen Golf, een straatrace hielden waarbij snelheden van 150 kilometer per uur werden bereikt. De verdachte zou een van de bestuurders zijn. Onduidelijk is nog wie de tweede Volkswagen Golf bestuurde die bij het ongeluk was betrokken. In het tv-programma Opsporing Verzocht werden beelden vertoond van de auto's. Die uitzending leverde 39 tips op, maar geen nieuwe aanhouding. Voor de officier van justitie staat dat los van de aanklacht tegen de 27-jarige verdachte.

Op 14 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

