De helft van de horeca-studenten op Scalda zit zonder stage

De lege keuken blijft vreemd voor Bram Dekker die stage loopt bij restaurant de Westbeer in Terneuzen. "Normaal gesproken staan we hier met ongeveer vijf man op drukke dagen. Nu werk ik alleen met mijn chef", vertelt hij.

'Werkdruk is minder hoog'

Om 10.00 uur staat de saus voor de afhaalmaaltijden al te pruttelen op het fornuis. "De werkzaamheden zijn heel anders, want het opmaken van borden doe ik niet meer en de werkdruk is minder hoog dan wanneer er gasten in het restaurant zitten."

Dekker krijgt nu de volle aandacht van zijn chef en dat is een groot voordeel. "We kunnen op deze manier mijn taken doornemen en het grootste deel heb ik al afgerond. Zo loop ik gelukkig geen studievertraging op."

Bram Dekker kan als een van de weinige mbo-studenten horeca wel stagelopen (foto: Omroep Zeeland)

De MBO Raad maakt zich zorgen over het aantal stagetekorten en het online onderwijs wat nu gegeven wordt. Dat is volgens de raad niet geschikt is voor praktijkopleidingen.

"De studenten vinden het moeilijk om zich thuis te concentreren en daarnaast ligt het hart van het mbo in de praktijk. Dat er nu 30 procent fysiek onderwijs wordt gegeven en 70 procent online is wrang en zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn", zei voorzitter Adnan Tekin in het NOS Radio 1 Journaal. Hij waarschuwt dat de kwaliteit van het mbo-onderwijs nu achteruit gaat.

Praktijkles kan niet online

Bert Kuik, teamleider van gastronomie en hotelmanagement bij Scalda in Middelburg, is het daar niet helemaal mee eens: "Ik begrijp de zorgen. Praktijklessen kun je niet online geven, maar theorievakken zoals taal zijn vanaf je beeldscherm prima te volgen. Daarnaast garanderen we dat iemand die nu een diploma haalt gelijkwaardig is aan ieder ander die voorgaande jaren zijn of haar diploma heeft behaald."

Om de achterstanden toch in te halen die studenten hebben opgelopen bestaan er huiswerkklassen. "Een extra docent wordt hiervoor ingezet om te kijken of er examens kunnen worden ingehaald of theorie waar de studenten vorig jaar niet aan toe zijn gekomen. Op die manier proberen we er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat studenten toch binnen hun termijn kunnen diplomeren", aldus Kuik.