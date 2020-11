'Situatie bij politie wordt door corona steeds nijpender'

Politie dreigt door corona om te komen in het werk, volgens vakbond ACP (foto: Omroep Zeeland)

Al tijden kampt de politie met personeelstekort, dat is niet van vandaag of gisteren. Het verschil is dat vanwege corona er nog meer mensen uitvallen en thuis moeten blijven in afwachting van het testresultaat. Voorzitter Brink vreest ook nog eens voor extra politiewerk naar aanleiding van de persconferentie die vanavond te zien is.

De verwachting is dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge met verscherpte maatregelen komen. Dat betekent volgens Brink een nog grotere belasting van het politiepersoneel. "Extra werk uitvoeren wordt lastig. Ik vraag me af hoe we dat allemaal moeten gaan handhaven. Daarbij zullen we zeker hulp nodig hebben van de gemeentelijke handhavers. Alleen de politie kan dit niet dragen."

'Hopelijk nemen mensen verantwoordelijkheid'

De politie doet daarom een dringend beroep op de samenleving. "Hopelijk hoeven we niet extra te handhaven. Hopelijk beseffen de mensen dat ze zich gewoon moeten houden aan de maatregelen en dat we op die manier zo snel mogelijk terug kunnen naar 'een meer normaal' dan we nu hebben." Brink pleit ervoor om het als maatschappij samen te doen.

Brink verwacht niet dat er de komende maanden veel verandering komt in situatie. "We zijn nog niet uit de piek. De wintermaanden moeten nog komen. Ik vertrouw erop dat mensen zich houden aan de maatregelen en dat de inzet van politie daardoor niet in het geding komt als het gaat over uitval in verband met corona."

Daarnaast is het voor de voorzitter ook te doen om de veiligheid en gezondheid van politiepersoneel. "Op straat weet je niet met wie je in aanraking komt. Ook politiemensen gaan weer naar huis en weten niet wat ze meenemen naar hun ouders of andere familieleden."

Structureel personeelstekort

Omdat de situatie steeds moeilijker wordt, is het schakelen voor de politie. "We kijken of er binnen de organisatie mensen beschikbaar zijn die ook op straat politiewerk kunnen uitvoeren." Maar het gaat volgens Brink niet alleen om capaciteitsproblematiek bij de politie die we op straat zien. "Hetzelfde geldt voor recherche onderdelen en meldkamers bijvoorbeeld. Er is jaren niet goed op geanticipeerd en nu zitten we met de gebakken peren."

Politie luidt de noodklok