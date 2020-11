Dit zijn de verscherpte maatregelen: negatief reisadvies, publieke ruimtes dicht, groepsgrootte naar twee

Publieke ruimtes, waaronder culturele instellingen, sluiten hun deuren. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat de besmettingscijfers langzaamaan dalen maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vanavond een aantal verscherpingen van de huidige coronamaatregelen bekend. Die zijn volgens het kabinet nodig om het aantal nieuwe coronagevallen meer en sneller omlaag te krijgen. Daardoor neemt de druk op de ziekenhuizen, waar veel Covid-patiënten liggen, sneller af.

Het verzwaringspakket dat morgen ingaat, geldt voor twee weken. Daarna gaat de situatie terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals die sinds 14 oktober geldt. Horecabedrijven blijven tot half december dicht.

'Blijf zoveel mogelijk thuis'

Het algemene advies van het kabinet luidt: "Blijf zoveel mogelijk thuis". Dat betekent dat niet noodzakelijke uitstapjes, zoals winkelen, sterk worden ontmoedigd. Daarnaast gaat de toegestane groepsgrootte op straat van vier naar twee. Thuis mogen twee mensen per dag worden ontvangen.

Negatief reisadvies

Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor reizen naar het buitenland. Dit geldt ook voor gele gebieden op de coronakaart. Het negatief reisadvies geldt in ieder geval tot half januari.

Publieke ruimtes sluiten hun deuren

Publieke ruimtes, binnen en buiten, moeten voor twee weken sluiten. Hieronder vallen onder andere culturele instellingen als musea, bibliotheken en bioscopen. De Zeeuwse musea zagen de maatregel al aankomen. Een aantal daarvan, zoals het Bevrijdingsmuseum Zeeland en het Zeeuws Museum, lieten gisteren al weten liever nu te sluiten dan in december, in de hoop dat ze in de kerstvakantie weer open kunnen.

Sportscholen blijven open

Goed nieuws voor de sportscholen in de provincie, zij mogen zoals verwacht open blijven. Het kabinet benadrukt dat sporten, juist in deze periode, belangrijk is om mentaal en fysiek gezond te blijven. Wel worden groepslessen stopgezet en moeten sauna's en zwembaden voorlopig sluiten.

Contactberoepen

Goed nieuws ook voor kappers. Zij mogen open blijven, net als andere contactberoepen.

Horeca sluit tot half december

Het kabinet bevestigde vanavond dat de horeca sowieso tot half december gesloten blijft. Minister De Jonge had daar vorige week al op gezinspeeld. Of de cafés en restaurants daarna weer open mogen is nog niet bekend.

Hieronder zetten we de maatregelen nog even op een rij:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen voor noodzakelijke zaken naar buiten.

Er geldt een negatief reisadvies, ook voor de gele gebieden, tot half januari.

Publieke ruimtes, binnen en buiten, sluiten voor twee weken. Daaronder vallen onder andere musea, bioscopen en bibliotheken.

Zwembaden en sauna's sluiten voor twee weken.

Pretparken en dierentuinen sluiten voor twee weken.

De maximale groepsgrootte op straat gaat van vier naar twee.

Binnenshuis maximaal twee gasten uitnodigen

Sportscholen blijven open, maar groepslessen stoppen.

De groepsgrootte voor bruiloften wordt afgeschaald naar twintig, voor uitvaarten vanaf 9 november naar dertig personen.

