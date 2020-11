Goedemorgen! Reacties op coronamaatregelen, reizende fototentoonstelling en hamsteren bij de bieb

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vlak voor de persconferentie van gisteravond (foto: ANP)

"Blijf zoveel mogelijk binnen." Dat is het devies van het kabinet in de strijd tegen corona. De maatregelen die gisteravond door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden afgekondigd moeten vooral de druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen verminderen. Want het aantal patiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen stijgt nog steeds en brengt volgens het kabinet de zorg voor (andere) zieken en ouderen in gevaar.

Hamsteren bij de bibliotheek

Nog voordat de maatregelen officieel bekendgemaakt werden namen sommige mensen al het zekere voor het onzekere. Zo stonden er lange rijen in de bibliotheek van Middelburg en mensen lieten ook nog snel hun haar knippen. Sommige kappers waren er gisteravond speciaal voor open gebleven.

De lezers hebben daar verstandig aan gedaan, want bibliotheken moeten inderdaad dicht. De knipbeurt kan ook gewoon na vanavond nog, want de kapsalons mogen open blijven, tot opluchting van de kappers.

Drukte in de bibliotheek van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Horeca teleurgesteld

Horecabedrijven moeten tot half december de deuren gesloten houden. Vice-voorzitter Michel Kloeg, van Koninklijke Horeca Nederland, is zeer teleurgesteld. Volgens hem worden de bedrijven nu gestraft voor goed gedrag, terwijl juist anders beloofd was volgens hem. Voor sommige bedrijven wordt het volgens Kloeg dusdanig kritisch dat deze zich goed moeten beraden over de toekomst.

Een van foto's uit de reizende tentoonstelling (foto: beeldbank)

Oorlogsfoto's

Wat hebben we verder vandaag nog voor nieuws voor u in petto. Onder meer een reizende tentoonstelling met vijftig bijzondere foto's over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Het is de bedoeling dat 'De Tweede Wereldoorlog in 50 foto's' in de toekomst te zien is in verschillende musea, bibliotheken, scholen en buurthuizen.

Het weer

Het wordt een vrij zonnige dag met stapelwolken. Op de meeste plaatsen is het droog, al kan er lokaal nog een kleine bui vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten: windkracht 2 tot 3 en soms windkracht 4 aan zee. Warmer dan 12 graden wordt het vandaag niet.