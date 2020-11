Horeca nog tot half december dicht: 'We worden gestraft voor goed gedrag'

Michel Kloeg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de uit Zoutelande afkomstige Kloeg werd een paar weken geleden nog gezegd dat bij een daling van het aantal besmettingen ook de beperkingen zouden worden opgeheven. "Maar in plaats daarvan krijgen we sancties opgelegd", reageert hij verbolgen.

Kloeg is van mening dat de verlenging van de maatregelen geen enkel vooruitzicht geeft. "Ondernemers hebben geen idee wat er na de zes weken gebeurt en dat met de decembermaand in aantocht. Kerst en oud en nieuw zijn belangrijke momenten voor de horeca en volgens Kloeg is er ook geen zekerheid of bedrijven dan open kunnen. "Voorbereidingen voor die tijd beginnen normaal gesproken nu al. En er is geen ondernemer die nu vol in gaat kopen voor die periode."

'Horeca, denk na over je toekomst'

Voor ondernemers hoeft dit nog niet te betekenen dat de lange periode het einde is. Wel moeten ze volgens Kloeg serieus nadenken over hun voortbestaan. "Uitstellen van belastingen, je spaarpot leegmaken, dit wordt voor bedrijven kritisch. Onze gezondheid is het allerbelangrijkste, maar tegelijkertijd moet je je afvragen of je op deze manier nog rendabel kan blijven."

Toch blijft Kloeg ook wel positief, want volgens hem ligt er in Zeeland een mooie toekomst voor de horeca in het verschiet. "Maar daarmee moet je wel over de coronatijd heen kunnen kijken."

ITEM Horeca Coronamaatregelen