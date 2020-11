Vlindertuin moet twee weken dicht, eigenaar gaat voor groot onderhoud

Berkenhof Tropical Zoo moet twee weken dicht (foto: Berkenhof Tropical Zoo)

Toch baalt Antes. "We waren wel een beetje voorbereid, natuurlijk, omdat er al wat maatregelen waren gelekt. Maar het is en blijft een domper. Gelukkig is dit een periode dat het minder druk is in Zeeland en lopen we niet te veel bezoekers mis."

De vlindertuin mag geen bezoekers ontvangen, maar de kosten om de dieren te onderhouden blijven gewoon doorlopen. "We zijn blij dat er steunmaatregelen worden geboden, maar die zijn vooral bedoeld voor baanbehoud en niet zo zeer voor de verzorging van de dieren."

We gaan onderhoud doen en ervoor zorgen dat het er weer fris en fruitig uitziet zodra we weer open mogen." Jeroen Antes, Berkenhof Tropical Zoo

Maar financieel in de problemen komt de tropische dierentuin nog niet. "We hebben in de zomer goed gedraaid. Lopen we gevaar? Lang moet het niet duren, natuurlijk. Maar we gaan het volgende jaar gewoon halen."

De komende periode wil Antes er het beste van maken. "We gaan onderhoud plegen en ervoor zorgen dat het er weer fris en fruitig uitziet zodra we weer open mogen."