Burgemeester Lippens doet het rustiger aan vanwege gezondheidsproblemen

Burgemeester Lippens in gesprek met Focus WTV (foto: Focus WTV)

Zijn uitspraken schoten bij veel Zeeuws-Vlamingen in het verkeerde keelgat. Knokke-Heist grenst namelijk aan de gemeente Sluis. Hij pleitte voor een gehele lockdown in Nederland, zoals dat in België wel het geval was. Tot die tijd waren Zeeuwen, zonder geldige reden, niet meer welkom in zijn gemeente, en probeerde hij ook Zeeuws-Vlaamse patiënten te weren uit het ziekenhuis van Knokke.

Gewoon naar ziekenhuis

"Ik zit niet te wachten op Nederlanders die hierheen komen en lopen te snoeven dat het in Nederland wel mee zal vallen. Dit is een internationaal virus en vereist een internationale aanpak. En dan moet je niet zoals in Nederland alles maar openhouden!", zei Lippens destijds in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Later bleek dat Zeeuws-Vlaamse patiënten gewoon nog naar het ziekenhuis in Knokke mochten komen. In de zomer riep Lippens inwoners van zijn gemeente vervolgens op om niet meer naar Zeeland te gaan.

Nog wel vergaderingen

Lippens zal nog wel belangrijke vergaderingen voorzitten, zoals de gemeenteraad. Mocht het nodig zijn, laat hij zich vervangen door zijn 'eerste wethouder'.

